KAYMAKAM ARGAMA HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI NEDENİYLE AÇILAN SERGİYE KATILDI

Kaymakam ARGAMA’nın İlçemizde eğitimde kalitenin artırılması amacıyla okul denetimleridevam etmektedir. Bu kapsamda bugünde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sergiye katılan Sayın Kaymakamımız; sergiyi gezdikten sonra Halk Eğitim Merkezinin brifingine göz attı ve incelemelerde bulundu. Halk Eğitim Merkezi Müdüründen öğrencilerin yaptığı çalışmalarla ve planlanan eğitimlerle ile ilgilibilgi aldı ve programını tamamladı.