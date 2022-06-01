Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve beraberindeki heyet Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in daveti üzerine ilimize geldi. İki üniversite arasındaki işbirliğinin masaya yatırıldığı ziyarette, üniversitelerin güçlü olduğu alanlarda ortak Ar-Ge çalışmaları artırılacak, bölgesel değerler göz önünde bulundurularak projeler hazırlanacak, akademisyenler arasında işbirlikleri güçlenecek.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, “Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve beraberindeki akademisyenlerimizi Üniversitemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz hocamızı İstanbul’da ziyaret edip karşılıklı diyaloglarımızı artırmak ve ortak adımlar atmak için görüş alışverişinde bulunup kendilerinizi ilimize davet etmiştik. Davetimize icabet edip gül mevsiminde kıymetli Rektörümüzü ve değerli ekibini ilimizde misafir etmekten dolayı mutluyuz. İki üniversite arasında güç bir işbirliği planlıyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin tecrübelerinden yararlanarak ilimize ve bölgemize katkı sunmak istiyoruz” dedi.Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler hocamızın daveti üzerine Isparta’ya geldik. Güller ve göller diyarı Isparta’ya tüm ekibimizle birlikte hayran kaldık. Ev sahipliğinden dolayı ISUBÜ ailesine teşekkür ediyoruz. İki üniversitenin güçlü olduğu yanlarını kullanarak ar-ge çalışmaları ve ortak projelerle daha güçlü hale gelmek için ortak bir protokol hazırladık. Bu protokolü çok önemsiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin engin tecrübelerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine ve bulunduğu bölgeye yansıtacağız. Birçok alanda ortak işbirliği planlıyoruz” dedi.Rektörlük ziyareti sonrası Eğirdir’e hareket eden YTÜ ve ISUBÜ heyeti gölde tekne gezisi yapıp Eğirdir Belediyesi Cittaslow Marketi ziyaret ettiler. YTÜ heyeti akşam yemeğinin ardından Antalya’ya hareket etti.