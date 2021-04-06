Fevzi Özdemir, eski Isparta Valisi Merhum Recep Yazıcıoğlu'nun unutulmaz sözlerini paylaştı:



ONUN GİBİ VALİLERİ ÇOK ÖZLÜYORUZ!!!

UNUTULMAZ VALİMİZ MERHUM RECEP YAZICIOĞLU’NDAN UNUTULMAZ SÖZLER:

1) Ben öyle aman aman şeyler söylemiyorum. Söylediklerim 5 yıllık kalkınma planlarında yazan, hükumet programlarında yeralan, Meclis'ten geçmiş ama hayata geçememiş konular. Karnımdan değil yürekten konuşuyorum. / Recep Yazıcıoğlu

2) Kendi çıkarlarını korumak isteyenler önce 'sistem elden gidiyor, rejim tehlikede' derler. / Recep Yazıcıoğlu

3) Gidemediğimiz yer bizim değildir. / Recep Yazıcıoğlu

4) Tavşan korktuğu için kaçmaz, kaçtığı için korkar. / Recep Yazıcıoğlu

5) Kim 'Kutsal Devlet' diyorsa, kutsal değerlere küfür ediyordur. / Recep Yazıcıoğlu

6) Sistem ya da rejim halkı içine çekerek güçlendirilir. Askerdeki Kürt çavuşlara bir bakın bakalım nasıl da çakı gibi askerlik yapıyorlar. Doğu halkı sistemin içine çekilip sorumluluk verilseydi bugün doğu sorunu olmazdı. / Recep Yazıcıoğlu

7) Denizli Tekelistana dönmüş. Her köşe başında bir Tekel bayii var' / Recep Yazıcıoğlu

8. Bizde demokrasi talebi yok; bu yüzden de antidemokrat adamlar istedikleri gibi at koşturuyorlar. / Recep Yazıcıoğlu

9) Türkiye'de Genel Müdürlükler kendi kozasını örmüş devlet içinde birer dükalıktır. Bunların bir bayrakları eksik. Bunlara bir de bayrak verilirse dükalık oldukları açıkça görülecektir. Fakat, Allah'tan kanunlar engel olduğundan bunu yapamıyorlar / Recep Yazıcıoğlu

10) Devletin kutsalı olmaz. Kutsal olan insandır, millettir, duygudur. Üç-beş kişinin biraraya gelip kurduğu yönetim organizasyonunun adı olan devletin nesi kutsal. / Recep Yazıcıoğlu

11) Artık bundan sonra cafe ve benzeri yerler İngilizce isim kullanmayacak, yani ?cafe' değil ?kahve' yazılacak'. / Recep Yazıcıoğlu

12) Bizim toplum söyleniyor ama söylemiyor. / Recep Yazıcıoğlu



MEKANI CENNET OLSUN.

