Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen programların ilki bugün Eğirdir otogar yanı kordon yürüyüş bandında gerçekleşti.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Vekili Müslahattin Yaman, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kimya Mühendisi Tayfun Büyükküpçü, ÇED Şube Müdürü Serkan Karacan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, Eğirdir Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Eğirdir Gençlik Merkezi Üyelerinin de katılımı ile ilk olarak sahil yürüyüş bandından bisikletlilerle başlayan tur Yeşilada ve çarşı arasında gerçekleşti.Nazilli, Pendik ve Kırgızistan Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ise büyük alkış aldı. Yarın saat 11.00’de Giresun, İzmir Aliağa, Kazakistan, Polonya ve Bulgaristan’dan gelecek Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ile Türkiye Çevre Haftası etkinlik programları devam edecek.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yurt dışında olduğu için programa katılamadı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)