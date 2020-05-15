KOLÇELİK KAVŞAĞI YENİ YÜZÜYLE BEĞENİ TOPLADI



























Isparta Belediyesi tarafından Kolçelik kavşağı peyzaj düzenlemesi yapılarak , şehir merkezine araçların transit geçiş düzenlemesi yapıldı. Yapılan bu çalışma vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.