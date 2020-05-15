İleri derecede aort damar tıkanıklığı olan 58 yaşındaki hasta, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi bölümünde yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ülke genelinde sayılı merkezlerde yapılan, Isparta’da Üniversitemiz Hastanesinde ilk kez uygulanan yöntemle, hastaya biyolojik dikişsiz aort kapağı takıldı. Uygulanan yöntemle hem ameliyat süresi kısaltıldı hem de hasta daha kısa sürede taburcu oldu.Konuyla ilgili açıklama yapan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan İbrişim, “Nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri ile başvuran hastamız için kardiyoloji ekibi ile gerekli incelemeler yapıldı ve hastanın aort kapağında darlık olduğu gözlendi. İleri incelmeler sonucunda ana damarında da ileri derecede darlık olması nedeniyle biyolojik dikişsiz aort kapağı takılması kararı verildi. Hastanın aort kapağındaki kireçleme özenle temizlendikten sonra uygun boyuttaki dikişsiz aort kapağı hastanın kalbine yerleştirildi. Ameliyat süresi kısa olan hastamızın yatış süresi de kısaldı ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Bu kapağın takılmasındaki amaç normal kan akımını sağlayabilmek, kalbin normal fonksiyonlarını korumasını sağlamak ve hastanın kan sulandırıcı gereksinimini azaltmak ve ameliyat süresini azaltmaktı. İleri derecede darlık oluşturan aort kapak ameliyatlarında aortik kök genişletme operasyonları yapmaktayız. Kök genişletme ameliyatları teknik olarak zor ve uzun süren ameliyatlardır. Koroner arter hastalığı veya başka bir kalp kapağı operasyonu geçirecek hastalarda aynı zamanda aort kapak ameliyatı geçirecek ise dikişsiz aort kapak kullanımı ameliyat süresini kısaltarak fayda sağlamaktadır. Ayrıca kalp kasılma sorunu (kötü ventrikül fonksiyonu) olan hastalarda bu teknik ile üstün başarı sağlanmaktadır.” dedi.Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşan Ayşe Serttaş da hastaneye geldiği andan taburcu olma anına kadar tüm çalışanların özveriyle kendisine yardımcı olduklarını ifade ederek, “Tüm hekimlerden hemşirelere kadar ameliyatımı gerçekleştiren tüm ekibe teşekkür ediyorum. Onların tedavilerinin yanı sıra güler yüzleri de bizlere moral oldu.” diye konuştu.