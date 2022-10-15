Vali Aydın Baruş’tan Rektör Yılmaz Çatal’a İadeyi Ziyaret

Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a iadeyi ziyarette bulundu.

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Vali Aydın Baruş’u Rektörlük girişinde karşılarken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk hazır bulundu.

Vali Aydın Baruş, ziyaret kapsamında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Yılmaz Çatal’a hayırlı olsun temennilerini ileterek üniversite ve Isparta ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.