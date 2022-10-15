Program Portal Numarası 308686 Katılımcı Başvuru Tarihleri 17 Ekim 2022 – 21 Ekim 2022 Noter Çekiliş Tarihi- Saati 26 Ekim 2022 – 10:00-17:00 Noter Çekiliş Yeri Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonu ISPARTA Başvuru Yapılabilecek Yerler IspartaMerkez 20 kişi, Eğirdir İlçesi 6 kişi, Şarkikaraağaç ilçesi 2 kişi, Yalvaç ilçesi 10 kişi, Uluborlu ilçesinde 10 kişi olarak uygulanacaktır.



1-Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (10 kişi),

2-Isparta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (4 kişi),

3-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (3 kişi),

4-Şehit Enes Özgül Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü (3 kişi),

5-Uluborlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (2 kişi),

6-Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (4 kişi),

7- Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü (4 kişi),

8- Eğirdir Huzurevi Müdürlüğü (4 kişi),

9- Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (2 kişi),

10- Şarkikaraağaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (2 kişi),

11- Yalvaç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (2 kişi),

12- Yalvaç Hasan Emine Büyükkutlu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü (8 kişi) olarak uygulanacaktır.





Program Başlama – Bitiş Tarihi 01 Kasım 2022 – 15 Mart 2023

ISPARTA İŞKUR DUYURU METNİİl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında,çalıştırılmak üzere Covid-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetlerini gerçekleştirmek üzere program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişiler İl Müdürlüğümüze gelmeden, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden başvuru yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,şartları aranır.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (8.250,53 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Kamuoyuna önemle duyurur.