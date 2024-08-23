Antalya'daki Ispartalılar, Geleneksel Ispartalılar Festivali'nde Buluşuyor!

Antalya’da yaşayan Ispartalılar, şehrin büyüyen Isparta sevdalıları topluluğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyor! "Bir Isparta da Antalya’da Var!" diyoruz, peki bu güç birliğimizi daha da büyütmek için ne bekliyoruz? Ispartalılar Kalkınma, Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği, sadece Isparta’da doğanlar için değil, Isparta ile bağ kurmuş, bu şehirde yaşamış, eğitim görmüş veya hala Isparta’yı gönlünde taşıyan herkes için kuruldu. Hadi, birlik olalım ve bu güzel oluşumu güçlendirelim!

Bu yıl, 28-29-30 Eylül tarihlerinde Antalya Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenecek Geleneksel Ispartalılar Festivali ile Isparta’mızın kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini, sanatını ve dayanışma ruhunu birlikte yaşayacağız. Bu festivali kaçırmayın!

Festivalde neler mi var?

Isparta Belediyesi , Isparta Valiliği , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere birçok resmi kurumumuz bizlerle olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Serik Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımıyla, şehrimizin tüm resmi kurumları yanımızda.

, , başta olmak üzere birçok resmi kurumumuz bizlerle olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Serik Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerimizin de katılımıyla, şehrimizin tüm resmi kurumları yanımızda. Yöresel ürünler kooperatifleri Isparta’nın eşsiz ürünlerini tanıtacak. El sanatlarından tarımsal ürünlere kadar pek çok yöresel zenginliği keşfetme fırsatınız olacak.

Isparta’nın eşsiz ürünlerini tanıtacak. El sanatlarından tarımsal ürünlere kadar pek çok yöresel zenginliği keşfetme fırsatınız olacak. Ispartalı yerel sanatçılar sahne alarak, halk müziğimizin ve kültürel ezgilerimizin en güzel örneklerini sergileyecek.

sahne alarak, halk müziğimizin ve kültürel ezgilerimizin en güzel örneklerini sergileyecek. Yöresel mutfağımızın en lezzetli yemekleri usta ellerde pişecek ve meşhur Isparta helvası ikram edilecek. Gelin, bu eşsiz lezzetleri birlikte deneyimleyelim.

en lezzetli yemekleri usta ellerde pişecek ve ikram edilecek. Gelin, bu eşsiz lezzetleri birlikte deneyimleyelim. Isparta’nın tarihini, doğasını ve kültürel değerlerini anlatan sergiler, el sanatları atölyeleri ve tanıtım stantları da festivalde yer alacak.

Tüm Ispartalı hemşehrilerimizi ve Isparta’yı seven herkesi bu özel etkinliğe davet ediyoruz. Antalya’da yaşayan Ispartalılar olarak, birlik beraberlik içinde, güçlü bir topluluk olmanın güzelliğini yeniden keşfetmek için sizleri bekliyoruz!

Tarih: 28-29-30 Eylül

Yer: Kepez Kent Meydanı, Antalya

Ispartalılar Kalkınma, Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği olarak, bu yıl da sizleri aramızda görmekten onur duyacağız. Birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın tadını çıkaralım!