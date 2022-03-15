Isparta'da mobilya sektöründe tasarım, uygulama ve projeleri ile bir çok işe imza atan İkizler Mobilya sezona hızlı başladı.
İnegöl Mobilyası Kelebek Koltuk takımı sadece 12 Bin ₺'ye kapınıza kadar teslim ediliyor.
Unutmayın! Kampanya 15 GÜN sürecek...!
Acele edin fırsatı kaçırmayın!
ÜRÜN DETAYLARI ŞÖYLE;
- 3+3+1+1 Yataklı
- Renk seçenekleri mevcuttur
- Metal ayaklı
- Gold ve silver renk seçenekleri mevcuttur.
İkizler Mobilya Isparta'nın her yerine İnegöl mobilyasını adresinize aracısız teslim ediyor..
İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!
İkizler Mobilya Gazikemal mahallesindeki showroom mağazasına herkesi ürünlerini görmeye davet ediyor.
Üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...
Adres: Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22
Telefon: 0536 499 03 99
KAMPANYA TANITIM VİDEOSU VE GÖRSELLERİ