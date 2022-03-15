MOBİLYA'DA BU FIRSAT KAÇMAZ!

15 GÜN

ÜRÜN DETAYLARI ŞÖYLE;

3+3+1+1 Yataklı

Renk seçenekleri mevcuttur

Metal ayaklı

Gold ve silver renk seçenekleri mevcuttur.

İkizler Mobilya Isparta'nın her yerine İnegöl mobilyasını adresinize aracısız teslim ediyor..

İkizler Mobilya, hem kaliteli hemde uygun fiyata evinizi yeniden dizayn ediyor. Tasarımı, kalitesi ve konforuyla farklı bir deneyim yaşayacaksınız...!

İkizler Mobilya Gazikemal mahallesindeki showroom mağazasına herkesi ürünlerini görmeye davet ediyor.

Üretimden kuruluma kadar her aşamada, her zaman müşteri odaklı hizmet İkizler Mobilya'da...

Adres:

Gazikemal mahallesi Hasan Fehmi Cd. No:22

Telefon:

KAMPANYA TANITIM VİDEOSU VE GÖRSELLERİ







































İnegöl Mobilyası Kelebek Koltuk takımı sadece 12 Bin ₺'ye kapınıza kadar teslim ediliyor.