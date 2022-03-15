S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve kooperatif esnafı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan dolayı otobüs ücretlerine zam yapılmaması için araç başı aylık 14 bin 700 liralık destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, verilen destek sayesinde otobüs biletlerinde ücret artışı olmayacağını ve ücretsiz binişlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağını belirtti.S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı 6 Mart tarihinde yaptığı duyuruda ‘Şehit aileleri ve gaziler ile gazi aileleri haricindeki ücretsiz binişlerin 8 Mart 2022 tarihinden itibaren yapılamayacağı’ kararı aldıklarını belirtmiş bunun üzerine Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kooperatif esnafıyla bir araya gelmişti. Belediye Başkanı Başdeğirmen, dünyada yaşanan gelişmelerden dolayı akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle otobüs ücretlerine zam yapılmaması için konuyu belediye meclisi gündemine getireceğini belirtmişti. Başkan Başdeğirmen’in konuyu Meclise getirmesinin ardından hem vatandaş hem de esnafın mağdur olmaması için Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’ne 3 ay süreyle aylık araç başı 14 bin 700 lira destek verilmesi kararı alındı. Karar gereği otobüs biniş ücretlerine zam yapılmayacak, ücretsiz binişlerle ilgili hiçbir kısıtlama uygulanmayacak.S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner ve kooperatif esnafı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek verilen araç başı aylık destekten dolayı teşekkür etti. Kooperatif esnafı belediye meclisi salonundaki buluşmada Başkan Başdeğirmen’i alkışlarla karşıladı. Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, Başkan Başdeğirmen’e esnaf adına çiçek takdim etti.Kooperatif Başkanı Faruk Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e verilen destekten dolayı teşekkür etti. Daşdöner, “Osmanlı Devletimizin büyük alimlerinden Şeyh Edebali’nin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla şoför esnafımızın düşmüş olduğu bu durumda tevazu, samimiyet ve gayret göstererek hem Isparta halkımızı hem de esnafımızı üzmeden ortak noktada buluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Şoför esnafının en büyük arzusunu yerine getirdiniz. Biz her zaman taşıyanın, taşınanın ve taşıtanın mutlu olduğu bir toplu taşıma hayal ediyorduk. Bu hayalimizi gerçekleştirdiniz. Taşıyan esnafımız yıllarca ücretsiz taşımalardan mustaripti. Bu konuda bizleri mutlu ettiniz” dedi.Daşdöner, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in son akaryakıt zamlarından dolayı otobüs biletlerinde oluşabilecek zammın önüne geçtiğini ve bu konuda vatandaşı mutlu ettiğini dile getirdi. Daşdöner “Taşıyanın ve taşınanın mutlu olduğu yerde taşıtan olarak belediyemizin de mutlu olduğu bir taşıma sistemini Isparta’mıza kazandırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Halk otobüsü esnafı kadirşinas bir esnaftır, bu yaptığınız iyilikler karşılıksız kalmayacaktır. Size ve belediye meclisimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafını kalabalık bir şekilde belediyede görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. ‘Şu ortamı özlemişiz, Allah bizlere daha güzel günleri yaşamayı nasip etsin” diyen Başkan Başdeğirmen, ülke olarak son 2 yıldır zor zamanlar geçirildiğini söyledi. Başdeğirmen, “Dünyadan kaynaklanan olumsuzluklardan dolayı birçok sektörde sorunları paylaştık. Ama sorunlar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır. Biz bunu yapabildiysek, bugünlere böyle gelebildiysek, hep birlikte ayakta dimdik durabiliyorsak yaptığımız şey paylaşmaktır. Güzelliği de paylaşacağız, zorluğu da paylaşacağız. Bunu yapabilirsek ne mutlu bize” dedi.Başkan Başdeğirmen, ne zaman bir etkinlik olsa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafının belediyenin yanında olduğunu belirterek, “Bu görevlere gelirken vatandaşlarımızın tümünün sorunlarıyla ilgilenmek için bu görevlere talip olduk. Bu görev bize bu şekilde verildi. Öylelikle sizin her zaman yanında oluyoruz” ifadelerini kullandı.Akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklı yaşanan sorunlu günlerin geride kalması ve vatandaşların üzülmemesi için otobüslere destek vermeyi belediye meclisine götürdüklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Konuyu meclise getirdiğimizde meclisimizdeki tüm arkadaşlarımız olumlu gördü. Buradaki düşüncemiz hem vatandaşımızın hem de esnafımızın ayakta kalarak ticaretlerini yapabilmesiydi. Amacımız buydu. Sonuçta devletimizin parasını devletimizin vatandaşı için harcıyoruz. Toplumda belli kesime değil, otobüse binen binlerce Isparta halkının hakkı olarak veriyoruz. Bu destekten vatandaşlarımız da çok mutlu oldular. Çünkü siz bilet fiyatlarını artırmadınız, giderlerinizin artmasına rağmen taşıma fiyatlarını artırmadınız. Bizimle yönetiminiz istişare etti, biz de ‘bizim de katkımız olsun ki ticaretinizi rahat şekilde idame edebilin’ dedik. Sonra sizler de bizlerle sohbet ettiniz ve yapılacak uygulamayı yaptık, vatandaşlarımız da memnun oldu” diye konuştu.Devletin verdiği yetki dahilinde otobüslerden ücretsiz yararlanan vatandaşların da olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Onlar da mutlu oldular. Bugüne kadar kimler otobüsleri ücretsiz kullanıyorsa aynı şekilde aynı haklarını kullanmaya devam edeceklerdir. Bugünkü fiyatın dışında bir fiyatla bilet alınmayacaktır. Şu sorunlar geçsin vatandaşlarımıza çok güzel hizmetler etmeyi yüce Rabbim hepimize nasip etsin. Ziyaretiniz ve güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.S.S 18 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi esnafı da destekten dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Kooperatif esnafı, “Umutsuzluktan yüzümüz kararmıştı. Sayenizde 3-4 ay daha iyi-kötü eve ekmek götürebileceğiz. Onun çabasındaydık. Hakikaten iyi değildik. Geçmişte 18 ay 1 liraya öğrenci taşıdık. Ağzımızı açıp bir kere laf konuşmadık. Para ikinci planda, destek olmanız yeterli. Bizim için çaba göstermeniz bize yetiyor” görüşlerinde bulundular.