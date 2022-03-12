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ISPARTA'DA *MEHMET AKİF'İN ÇOCUKLARINDAN MUHTEŞEM ANMA PROGRAMI

ISPARTA'DA *MEHMET AKİF'İN ÇOCUKLARINDAN MUHTEŞEM ANMA PROGRAMI
ISPARTA
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*MEHMET AKİF'İN ÇOCUKLARINDAN MUHTEŞEM ANMA PROGRAMI
 
*12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE
MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİ.
 
12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Eğirdir Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nun muhteşem organizesi ile bugün saat 10.30'da Eğirdir MAREM toplantı ve konferans salonunda gerçekleşti.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK, Kurmay Başkanı  Piy. Alb. Gökhan Hüseyin ÖZBEK, Emniyet Müdürü Yaşar Görgün, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Fatih TÜRKMEN, Protokol üyeleri, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkçe Öğretmeni Melek SARIDOĞAN gerçekleştirdi. SARIDOĞAN konuşmasında; 'Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Değerli Daire Amirlerim, Kıymetli Misafirler, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101.yılını kutluyor; vatan ve millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’mızı bizlere armağan eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyorum. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için, Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı, “milli mücadele ruhunu” yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir. 
Mehmet Akif Kimdir?
Milli bir şair, idealist bir öğretmen, alanında başarılı bir veteriner hekim, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşı’nda iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı, bir politikacı, bir gönül insanı, hayatı vatan hasreti ile biten ve vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir garipti o. 
Hayata veda edeceği anda “Hocam kalk bir İstiklal Marşı daha yaz ki kıymetini anlasınlar!” diye haykıran talebesine “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen kutlu bir vatanperverdir o.
Mart 1921…
Millî Eğitim Bakanlığı, millî marş yazımı için bir yarışma düzenler. Yarışma için 724 şiir gönderilir. Bir kurulca bu şiirler titizlikle incelenir. 6 tanesi ayrılır. Ama hiçbiri beğenilmez, milli marş olacak değerde bulunmaz.
Bu arada Çanakkale Savaşları dolayısıyla yazılan, akıllardan çıkmayan “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiiriyle hafızalarda yerini alan ve Anadolu’nun değişik yerlerinde verdiği hutbelerle, millî mücadelenin manevi hazırlayıcılarından olan Mehmet Akif’ ten millî marşımızı yazması için büyük bir beklenti oluşur, ancak Akif verilecek 500 lira para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Akif’in marşımızı yazması için yarışma şartlarını değiştirir ve Mehmet Akif’e şirini yazması için davet gönderir. 1. İnönü Savaşı’nın kazanıldığı ve Ankara Hükümeti’nin çeşitli devletler tarafından tanındığı günlerde Akif eserini tamamlayarak Meclis’e sunar.
12 Mart günü, seçilen 6 şiir ve Akif’in adı yazılı olmayan şiiri mecliste oylamaya sunulur. Akif’in şiiri sık sık alkışlarla kesilerek defalarca okunur ve büyük bir çoğunlukla kabul edilir.
 Mart 1921…
Kurtuluş Savaşı’nın en çetin günleri…
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında büyük bir coşkuyla, alkış tufanı kopmakta…
Kurtuluş Savaşı’nın ruhu, bağımsızlık aşkının sembolü, Mehmet Akif’in dizeleri ile Meclis kürsüsünden okunmakta…
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. ”
ÜSTADIM,
Korkmadım!
Sen ‘KORKMA’ dediğin günden beri korkmadım.Ne al sancağımın sönmesinden,
Ne de tek dişi kalmış canavarın ulumasından.
Mıhlanıp kaldım yerimde
Seni her duyduğumda.
Başım dik, gözüm gökyüzünde.
Düşündüm, bastığım yerlerdeki kefensiz yatanları.
Unutmadım!
Unutmam!
Ben şehit oğluyum.' dedi.
İstiklal Marşı” temalı sinevizyon sunumu,  “İstiklal Marşı’nın Kabulü”  adlı Tiyatro gösterisi, Keman ve piyano eşliğine şiir okunması, İstiklal Marşı ‘nın işaret dili ile okunması ile program son buldu.
 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Yaşar Kerem Özdemir’in piyanosu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müzik Öğretmeni Yasemin BİRGÜL DEMİR’in kemanı eşliğinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinden Fatıma Feyza AKKOÇ “Bayraksız Olamam” adlı şiiri programda büyük alkış aldı..
 Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Müzik Öğretmeni Yasemin BİRGÜL DEMİR eşliğinde İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular. 
Programdan sonra Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli GÖK emeği geçen öğretmen, idareci ve öğrencileri kutladı, daha sonra resim sergisi gezildi.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 


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