Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyenin Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin(GES) 5,6 Megavatlık kısmındaki kurulum çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Başdeğirmen ISBAŞ fabrikasının çatısına da 1 Megavatlık GES kurulacağını belirterek, “5 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali için de yeni başvuru yaptık. Yaklaşık 12.6 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri çok kısa bir zamanda üretime geçmiş olacak” dedi.Isparta Belediyesi’nin Senirce Ovasındaki tepelere yapacağı 6,6 Megavatlık Güneş Enerji Sistemlerinin(GES) 5,6 Megavatlık kısmının kurulum çalışmaları devam ediyor. Güneş Enerjisi Santralinin mekanik tesisleri montajı ile elektrik kabloları, enerji hatları tamamlandı. Güneş panellerinin Mart ayı sonu itibariyle çelik direklere yerleştirilmesi ve Nisan sonunda tesisin elektrik üretimine geçecek seviyeye gelmesi bekleniyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5,6 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri kurulum çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen’e Güneş Enerjisi Sistemlerinin kurulumuyla ilgili bilgiyi yüklenici firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Mehmet Songur verdi. GES projesinin bölgedeki 20 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Songur, “Projede mekanik tesislerin montajları bitti. Elektrik kabloları ve enerji hatlarımız da tamamlandı. Önümüzdeki hafta itibariyle panellerimiz geldiğinde Nisan ayı içerisinde tesisimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bu proje, Türkiye’de belediyeler arasında hayata geçen en büyük güneş enerji sistemleri projesi olacak. Diğer belediyelerin de çalışmaları var fakat bitirme aşaması olarak Isparta Belediyesi’nin projesi en büyük proje” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, güneş enerjisi sistemleri projesinin belediyenin en önemli yatırımı olduğunu söyledi. GES’in yıllarca belediyeye kaynak sağlayacak bir yatırım olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Şuanda 5.6 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali kuruyoruz. Senirce köyünün hemen üzerinde 80 bin m2 alan üzerine bu tesisi kuruyoruz. Almış olduğumuz izinler ve yaptığımız çalışmalarla bu seviyeye geldik. Çelik direkleri dikildi. 60 kişi burada çalışmaları sürdürüyor. Panellerimiz de bu ay sonu itibariyle takılmaya başlayacak ve Nisan sonu itibariyle üretime geçecek seviyeye gelecek” ifadelerini kullandı.GES alanında 5,6 Megavatlık projenin yanında 1 Megavatlık üretim kapasiteli projenin de Avrupa Birliği Komisyonunca kabul edildiğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu santralin yanında o projemizi uygulayacağız. 1 Megavatlık da ISBAŞ fabrikamızın çatısına kuruyoruz, çalışmaları başladı. Toplam 7,6 Megavatlık belediyemizin GES üretim tesisi olacak. Bu santralin karşı tarafındaki tepenin eteğine de 5 Megavatlık Güneş Enerjisi Santrali için başvuru yaptık. Yaklaşık 12,6 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri çok kısa bir zamanda üretime geçmiş olacak. Bu, belediyeler için çok önemli bir kaynak. Bizim bu şekilde yaptığımız yatırımlar hem ekonomimize katkı sağlayacak hem de ülkemizi güçlendirecektir. Yapılan bu çalışma belediyenin bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarına karşı çok güzel gelir getiren, ileriye dönük bir yatırım olarak hayata geçiyor. O da bize nasip oldu, bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu iş de emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Başkan Başdeğirmen, Isparta Belediyesi’nin çok büyük bir belediye olduğunu belirterek, “Bizim şuanda aylık 4 milyon 500 bin lira elektrik giderimiz var. Yıllık yaklaşık 50 milyon lira elektriğe para ödüyoruz. Bu para yaptığımız bu yatırımlarla kasamızda kalacak. Bu parayı kasamızda kalınca başka yatırımlara yönlendireceğiz” görüşlerinde bulundu.