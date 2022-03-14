Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Özbekistan’ın Türkiye’nin önemli kardeş ülkelerinden biri olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Özbekistan’la birçok konuda işbirliklerimiz var. Ticaretimizi de geliştirmek istiyoruz” dedi.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Isparta’ya gelen Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ITSO) Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan ve ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir de eşlik etti. Ziyarette iki ülke arasındaki ticaret başta olmak üzere işbirliği konuları ele alındı.Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Isparta’nın Özbekistan’la ticari ilişkiler açısından çok kıymetli bir şehir olduğunu söyledi. Son 3-4 yıldır Özbekistan’da lavanta ve gül çiçeği dikilmesi çalışmalarının gelişmeye başladığına değinen Azamhocayev, “İklim ve arazimiz bunlara müsaitmiş. Deney olarak Semerkand ve Taşkent illerimize dikim yaptık. Sizleri ticari ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla ziyaret etmek istedik” dedi.Alişer Azamhocayev, Ankara Büyükelçiliği görevine geldiğinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar olduğunu belirterek, “2021 yılını 3 milyar 600 milyon dolarla kapattık. Sadece 2021 yılı içerisinde Özbekistan’da Türk vatandaşlarının katkılarıyla 400’den fazla Türk sermayeli şirket kuruldu. Toplam Türk şirketlerinin sayısı 2 bini geçmiş durumdadır. Bu sayı açısından Türk kardeşlerimiz Özbekistan’da 3’üncü sırada yer almaktadırlar. Birinci sırada Rusya, ikinci Çin, üçüncü Türkiye yer alıyor. 2021 yılında kurulan şirketler bakımından Türkiye birinci sırada. Bizim Özbeklilerin dediği gibi bir okla 2 tavşanı vurmaya çalışıyoruz. Türk illerini geziyor ve tanışıyoruz. Sizin gibi değerli kardeşlerimizle dostluğumuzu pekiştiriyor, Özbekistan’ın tanıtımını yapıp, iş adamlarını ülkemize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.Isparta’ya 2. Antalya Diplomasi Forumu’ndan geldiklerini ifade eden Azamhocayev, forumun son derece faydalı geçtiğini söyledi. Antalya Diplomasi Forumu’na derecesi çok yüksek itibarlı uluslararası diplomatlar ile siyaset adamlarının katılım sağladığını kaydeden Alişer Azamhocayev, “Antalya Diplomasi Forumu, önümüzdeki yıllarda dünyanın en ileri gelen forumlarından biri haline gelecektir. En önemlisi de forum sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarıydı diye düşünüyorum. Bir siyaset adamı, diplomat olarak konuşmalarının son derece isabetli noktalar içerdiğini söylemek istiyorum. Konuşmalarında beyazı beyaz, karayı da kara olarak nitelendirdiler. Rusya-Ukrayna arasındaki duruma tüm dünyanın nasıl yaklaştığını, Birleşmiş Milletlerin hali hazırdaki uluslararası ilişkilerdeki rolü, Birleşmiş Milletlerin reformlara muhtaç olduğu ve diğer konularla ilgili değerlendirmelerinin çok isabetli olduğunu düşünüyorum” görüşlerinde bulundu.Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, son 5-6 yıldır iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Cumhurbaşkanları arasında kurulan sıcak dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin olduğunu belirtti. Azamhocayev, “Ben geldiğimde sayın cumhurbaşkanımız ikili ticari ilişkilerimizdeki hacmin 5 milyar dolara ulaştırılmasıyla ilgili bana görev vermişlerdi, eğer ilişkilerimiz böyle seyrederse en kısa sürede 5 milyar dolara ulaşacağımıza da eminim. 10 milyar dolar da yapacağız” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Özbekistan Cumhuriyeti’nin Türkiye’nin çok önemli kardeş ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Türk ismi geçen, dini, dili, kültürüyle benzeyen iki ülkeyiz. Sizleri çok seviyor ve sayıyoruz. 1991 yılında bağımsızlığınızı kabul eden ilk ülke olarak bunun gururlu bir olay olduğunu bilerek yaşıyoruz. Sizlerle hem siyaset, hem ticaret hem de turizm gibi birçok alanda işbirliğimiz var. Ticaretimizi de geliştirmemiz gerektiği inancındayız. Sizler göreve gelmeden önce 1 milyar dolar olan ihracatın 3,6 milyar dolara çıkmış olması bizleri memnun ediyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda koyduğunuz ihracat hedefi 5 milyar dolar ama biz bunu Allah’ın izniyle 10 milyar dolar yapacağız. Bu şekilde birbirimize daha çok destek olacağız” diye konuştu.2. Antalya Diplomasi Forumu’nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız ve diğer birimlerimizle beraber gelen misafirlerimize tam manasıyla gerekli konuşmalar yapılarak, dünyamızın daha iyi noktaya gelebilmesi için çok güzel görüşmeler oldu. Sizin de söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ‘beyazsa beyaz, karaysa kara’ diyerek dünyada son yaşanan olaylara net bir şekilde yaklaşmıştır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla diplomasi forumları önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye gidecek. Bizleri ziyaret ettiğinizden dolayı çok memnun oldum. Ziyarete aracı olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve Meclis Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür ilişkilerde ticaret ve sanayi odalarının rolü çok büyük. Bizler de arkadaşlarımızla beraber yapılması gereken çalışmalarda öncü olmak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e iki ülke arasındaki diplomasi ilişkilerinin 30’uncu yılı dolasıyla teşekkür belgesi takdim etti. Azamhocayev, Başkan Başdeğirmen’e Özbekistan kaftanı hediye etti.