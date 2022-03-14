Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sağlık çalışanlarının her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.Kirazlıdere Sosyal Tesislerinde, belediyenin Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarıyla buluşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Belediyemizin sağlık ekibi olarak sizlerin Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. İnsanlarımıza yapmış olduğunuz yakınlıklar, dokunuşlar, çalışmalarınızdan güzel dönüşler alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok fedakarca ve cansiperhane bir şekilde yaşlılarımıza, engellilerimize ve size ihtiyaç duyan kişilere çok yakın davranıyorsunuz. İyimsersiniz, yaşlı kadınlarımızı bir anne, yaşlı erkekleri bir baba olarak, engellilerimizi bir kardeş olarak görüyorsunuz. Sizler sayesinde gerçekleşen güzel dönüşler karşısında bizlerde çok mutlu oluyoruz” dedi.Belediye olarak yapmak istedikleri en önemli çalışmalardan birisinin gönül belediyeciliği olduğunu ve bunu da gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Başdeğirmen, “Önemli olan vatandaşlarımızın istedikleri anda bizim yanlarında olabilmemizdir. Bununla ilgili en önemlilerinden biriside sağlıkla alakalı konular” görüşlerinde bulundu.Son 2 yıldır pandemiden dolayı zor günler geçirildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerin sayesinde bu zorlukları aşan çok insanlarımız oldu. Yüce Rabbim bir daha bize böyle zor günler yaşatmasın. 2 yıl imtihan verdik, bu imtihanı da ülke olarak, Isparta olarak iyi bir şekilde geçtiğimiz inancındayım. Bu süreçte vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk” ifadelerinde bulundu.‘Hizmette sınır yok’ cümlesinin sağlıkçılara çok yakıştığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, belediye olarak Yaşlı Destek Merkezinin de yakında hizmete gireceğini söylerken, “YADES ile vatandaşlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Başdeğirmen, yine Aktif Yaşam Merkezinin devreye gireceğini söyleyerek, “Yaşlılarımızı mutlu etmek istiyoruz. Sizler görüyorum ki, yaşlılarımıza çok önem veriyorsunuz. Bu merkezlerde de bu önem devam edecek” görüşlerinde bulundu.Engelli çocuklara yönelik de Engelsiz Gençlik Yaşam Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Başdeğirmen, “Önümüzdeki günlerde projenin inşaatına başlayacağız. Engellilerimize çok daha güzel hizmetler vereceğiz. Bu projelerin içerisinde hep sizler olacaksınız. Yaşlılarımıza, engellilerimize, bize ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sevginizin, saygınızın artarak devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.