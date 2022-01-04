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Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem

Isparta Haber: Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2022 19:13
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ITSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uygun’dan U-ETDS Hakkında Önemli Açıklama
Karayolu Taşımacılığında Yeni Dönem
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, elektronik taşıt sözleşmesi, taşıt sahibi gerçek kişiler yanında tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında e-Devlet kanalıyla yapılabilecek.
Taşımacılık faaliyetlerinde düzen ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuatta düzenlemeye gidildi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uygun, düzenlemenin 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, karayolu taşımacılığında önem arz eden hususları açıkladı. Buna göre, elektronik taşıt sözleşmesi, taşıt sahibi gerçek kişiler yanında tüzel kişiler ile yetki belgesi sahipleri arasında e-Devlet kanalıyla yapılabilecek.
Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartlarına, "İptal edilen veya yenileme süresi sona eren yetki belgelerine ilişkin verilmiş ve kaldırılmamış uyarmaların bulunması halinde; verilmiş olan uyarmalar kaldırılmadan veya yetki belgesinin iptal edildiği ya da yenileme süresinin sona erdiği tarihten itibaren 1 yıl geçmeden, aynı gerçek veya tüzel kişiye aynı yetki belgesinden düzenlenmez" hükmü eklendi.
G1, G2 veya G3 yetki belgesi için başvuranların, yetki belgeleri süresince merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 20 metrekarelik kapalı ve bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekecek.
N2 yetki belgesi için başvuranların sahip olması gereken en az taşıt sayısı 8'den 5'e indirildi. Merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olma şartı da kaldırıldı.
Yetki belgesi talep eden gerçek veya tüzel kişilerin, e-Devlet üzerinden yapacakları yetki belgesi müracaatları kabul edilebilecek ve bu yönetmelikle belirlenen şartları sağladığına dair talep sahibinin beyanı esas alınarak bu talepler elektronik olarak karşılanabilecek. Ancak bu fıkraya göre yetki belgesi talebi karşılanan gerçek veya tüzel kişilerin, talep ettikleri yetki belgesiyle ilgili yönetmelikle belirlenmiş şartları sağladıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunduklarının tespiti halinde, düzenlenmiş olan yetki belgesine ilişkin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak. Yetki belgesi sahiplerinin, adlarına düzenlenen yetki belgelerine ilişkin gerekli şartları sağladıklarının tespitine müteakip, faaliyetlerine yeniden izin verilecek.
Yetki belgesi eki taşıt belgelerine elektrikli taşıtlar da ilave edilebilecek. Yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek otomobil cinsi taşıtların motor gücünün daha önce 70kW ve üzerinde olması şartı aranırken bu sınır 105kW olarak değiştirildi.
Adlarına N2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca ambarları arasında yapacakları parça başına taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları kullanabilecek.
Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürütmek üzere yetki belgesi alanlar, seyahate başlamadan önce taşıt içinde emniyet kemeri kullanım zorunluluğuna ilişkin sesli veya görüntülü olarak yolcuları bilgilendirecek. Bakanlık, söz konusu bilgilendirmenin içeriğine ilişkin ayrıca düzenleme yapabilecek. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilecek.
Yolcu terminalleri ile tarifeli yolcu taşımacılığı ücret tarifelerinin geçerlilik süresinin asgari 4 aylık olarak belirlenmesi zorunlu olacak. Bakanlık tarafından "görülmüştür" şerhi verilen ücret tarifeleri, şerhin verildiği tarihten itibaren 4 ay geçmeden yeniden belirlenemeyecek. Bakanlık, taşıma maliyetlerine etki eden unsurların önemli orandaki artış ve azalışlarını dikkate alarak bu süreleri değiştirebilecek.
Yönetmeliğin yaptırım, şube ve belgelere ilişkin geçiş hükümlerinde de 1 Ocak 2024'e varan sürelerle ertelemeye gidildi.
Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin 6 fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen (uetd-s) hükümlere uyma zorunluğu:
1)            C2, C3,L1,L2,N1,N2,T1 veya T 2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C 1, K1,K2 veya K 3 yetki belgesi tüzel kişiler için 01.01.2023 tarihine kadar.
2)            C1,K1, K2 veya K3 yetki belgesi sahip gerçek kişiler için 01.01.2024 tarihine kadar uzatıldı.
Yönetmelik kapsamında aykırılıklar halinde uygulanan bazı ceza miktarları da yeniden belirlendi.

ITSO-Y-netim-Kurulu-yesi-Mustafa-Uygun
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