Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde Isparta’yı temsil eden Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Eskişehir Büyükşehir Belediyespor ile berabere kaldı. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, 3 puanla ikinci sırada yer aldı.Isparta Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan hentbol takımı bu sezon 2.Lige çıkmıştı. Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig müsabakalarında Isparta’yı temsil eden ve Erkekler C grubunda yer alan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, ligdeki ilk maçında geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Burdur Gençlikspor’u 32-28 yenmişti.Isparta Belediyespor Hentbol Takımı bu hafta kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eskişehir Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Işıkkent Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı ilk yarıyı 13-11 önde kapattı.Maçın ikinci yarısı da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Heyecanlı geçen ikinci yarı sonunda Isparta Belediyespor Hentbol Takımı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı 24-24 berabere kaldı ve puanını 3’e yükseltti.Ligde 3 puanla ikinci sırada yer alan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, hafta sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.