Isparta Belediyespor Hentbol Takımı Yoluna Yenilgisiz Devam Ediyor
Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Ligde Isparta’yı temsil eden Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, kendi sahasında karşılaştığı Eskişehir Büyükşehir Belediyespor ile berabere kaldı. Ligde henüz yenilgi yüzü görmeyen Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Isparta Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan hentbol takımı bu sezon 2.Lige çıkmıştı. Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig müsabakalarında Isparta’yı temsil eden ve Erkekler C grubunda yer alan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, ligdeki ilk maçında geçen hafta deplasmanda karşılaştığı Burdur Gençlikspor’u 32-28 yenmişti.
Isparta Belediyespor Hentbol Takımı bu hafta kendi sahasında ligin güçlü takımlarından Eskişehir Büyükşehir Belediyespor’la karşı karşıya geldi. Işıkkent Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı ilk yarıyı 13-11 önde kapattı.
Maçın ikinci yarısı da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Heyecanlı geçen ikinci yarı sonunda Isparta Belediyespor Hentbol Takımı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı 24-24 berabere kaldı ve puanını 3’e yükseltti.
Ligde 3 puanla ikinci sırada yer alan Isparta Belediyespor Hentbol Takımı, hafta sonunda Konya Büyükşehir Belediyespor’la deplasmanda karşılaşacak.