Eşine Bunun Yapan Soğuk Terler Dökecek: 'Yargıtay’dan Şok Karar'

Ünlü avukat Erkan Yalçın, telefona cevap vermeyen eş veya kocanın bu sebepten dolayı boşanma davası açabileceğini söyledi. Evliliği bitirme kararı çiftler arasında zor bir karar olduğu bilinmekte. Ancak bazen bu adımlarda farklı sebepler ilk adımı atabilir. Bunlardan biri ise telefona cevap vermemek oldu.

Ünlü avukat Erkan Yalçın, telefona cevap vermeyen eş veya kocanın bu sebepten dolayı boşanma davası açabileceğini açıkladı. Yalçın konuya dair Yargıtay’ın kararını hatırlatarak madde halinde anlattı.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (TMK) “Evlilik birliğinin sarsılması” başlıklı 166/I-II. Maddesi'ni söyleyen Yalçın, “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir” dedi.

BOŞANMA KARARI ALINABİLECEK

Evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılmış olması durumunda, davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı bulunuyor. Bu düzenlemeyle davalıya bu yolla bir itiraz hakkı tanınmış olmakla birlikte, bu hakkın kötüye kullanılmasının yaptırımı da aynı hükümde belirtiliyor. Gerçekten, TMK. m. 166/II son cümleye göre itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar alınabilecek.

“GÖRÜŞMEYİ REDDETMESİ DE BOŞANMA SEBEBİ OLARAK SAYILIYOR”

Yalçın örnek vererek şu ifadeleri kullandı: “Davacı vekili, davalının eşine ve eşinin ailesine hakaret ettiğini, onlarla görüşmeyi reddettiğini, annesinin de evliliğe sürekli müdahale ettiğini, eşinin hamileyken ve bebek doğduktan sonra kendisini odaya kilitlediğini, kendisine ve bebeğe zarar vereceğini söylediğini, değişik zamanlarda evi habersizce terk ettiğini ileri sürerek tarafların boşanmalarına karar verilmesini ve davalının psikolojisinin ve ruh hâlinin çocuğa bakabilecek düzeyde olmadığını, velayetin müvekkiline tevdiini talep ve dava etti.”