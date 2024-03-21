Bir Zam da LPG'ye Geliyor: 'Pompa Fiyatları Yerinde Durmuyor'

Petrol piyasasındaki dalgalanma ve ülkemizdeki döviz kurunun sürekli yükselişte olması, benzin ve motorin fiyatlarına zam üstüne zam yapılmasına neden oluyor.

Hem döviz kuru hem petrol fiyatlarının tavan yapması nedeniyle benzin ve motorine 5 gün aranın ardından ikinci zam gelmişti.

Benzine 1 TL 37 kuruş, motorine ise 1 TL 13 kuruş zam geldi ve zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

SON ZAMLAR SONRASI FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,45 TL

Benzinin litresi ise ortalama 43,03 TL

LPG'YE DE ZAM GELİYOR

Elde edilen bilgilere göre, yarından geçerli olmak üzere LPG’ye de 45-50 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da LPG’nin litresi şu anda 21,95 liradan satılıyor.

Bu gelişmeler, LPG kullananları da zamdan etkileyecek gibi görünüyor. Gelişmeleri takip etmekte fayda var.