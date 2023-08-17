Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı



































































Türkiye'nin iki evrensel değeri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için buluşturuldu34'üncü Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde A-la Kadınlar Plajı'nda Şile Bezi'nin üretim süreci birebir canlandırıldı. ''Ritüelleriyle Şile Bezi'' başlıklı etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ücü yıldönümü anısına özel olarak kökboyalarla 100 metre uzunluğunda Şile Bezi, sahilde tüm davetlilerin katılımıyla denizde yıkandı.İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) destek sağladığı, Şile Belediyesi tarafından projelendirilen, Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ve Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi işbirliği ile bu evrensel değerin Dünya çapında tanıtılması için çabalar devam devam ediyor.34'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde gerçekleştirilen ''Ritüelleriyle Şile Bezi'' etkinliğinde Şile Bezi'nin üretim süreci birebir canlandırıldı. Etkinliğe halk, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır katıldı.Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlikte şu değerlendirmelerde bulundu:''Bir hayal kurduk. Bu hayali gerçekleştirmek için de ciddi adımlar attık, projeler ürettik. Köy atölyelerimizde eğitimler verdik, bez üretimine başladık. Şimdi ürünlerimizi çıkarmak ve ürünlerimizin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile belediyemiz tarafından projelendirdiğimiz Kolektif Tasarım Merkezi'ni hayata geçirdik. Sırada temelleri geçtiğimiz yıl atılan Şile Bezi Üretim Tesisimiz var. Onun açılışını 2 ay içinde yapacağımızı buradan müjdeliyorum.İSTKA tarafından desteklenen ve Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Kolektif Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde kısa sürede yüzlerce kadının üretim süreçlerine dâhil oldu. Burada kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın hepsi birbiriyle koordineli projeler. Üretim tesisimizin de hayata geçmesiyle, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, Kolektif Tasarım Merkezi ve üretim tesisimiz, ilçemizde çok önemli bir gücü yeniden hayata geçirmiş olacak.''Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç liderliğinde anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı: Türkiye'nin iki evrensel değeri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü anısına buluşturuldu.Bu bağlamda 100 metre Şile Bezi, tarihsel kökleri milattan önce 4, 5 binli yıllara kadar uzanan 'kökboya' ile boyandı. Katılımcılar sahil kenarında bir araya gelerek bezin renklerini denizde buluşturdu. Bu anlamlı eylem, sadece geçmişe saygı göstermekle kalmadı, aynı zamanda geleceğe duyulan umudu da temsil etti.Bu seremoni, geleneksel el sanatlarının modern Dünya'da nasıl yaşayabileceğini ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini vurguladı. Geçmişin ve geleceğin ritmi, renkleriyle denizde dans ederken, katılımcılar unutulmaz bir ân yaşadı.34'üncü Kültür ve Sanat Festivali'nde ''150 yıllık bir mirasın hikâyesi'' üst başlığı ile kapsamlı bir söyleşi düzenlendi.Dr. Öğr. Üyesi Nursen Geyik Değerli, Doç. Dr. Duygu Atalay Onur, Dokuma Sanatçısı ve Tasarımcı Fırat Neziroğlu, Hüner Aldemir, Emre Bağlar, Özlem Şahin ve Ayşe Taşpınar Şile Bezi'nin tarihi geçmişinden modern uygulamalarına, dokuma sanatından markalaşmaya kadar genel şemsiyede konularda bilgiler paylaştı.SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç de ''Anadolu'nun Dünya'ya ilham veren renkleri: Kökboya'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.