Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı

Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Şile Bezi'ne Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına ''kökboyama'' işlemi yapıldı.
Türkiye'nin iki evrensel değeri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü için buluşturuldu
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Proje Yürütücüsü ve Güzel Sanatlar Enstitüsü (GSE) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, 34. Uluslararası İstanbul Şile Kültür ve Sanat Festivali'nde önemli bir liderlik yaptı:
Doç. Dr. Genç, İstanbul'un ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi sahibi unvanlı Şile Bezi'ni kökleri milattan önce 4- 5 binli yıllara dayanan geleneksel ''kökboyama'' ile buluşturdu.
 '
-100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı
Genç liderliğindeki ekip, Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü anısına 100 metre 'Şile Bezi'ne''kökboyama'' işlemi yaparak denizle buluşturdu. Doç. Dr. Genç, 34. Uluslararası İstanbul Şile Kültür ve Sanat Festivali'nde ''Anadolu'nun Dünya'ya İlham Veren Renkleri: Kökboya'' başlıklı bir konferans da verdi.
 
34'üncü Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde A-la Kadınlar Plajı'nda Şile Bezi'nin üretim süreci birebir canlandırıldı. ''Ritüelleriyle Şile Bezi'' başlıklı etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ücü yıldönümü anısına özel olarak kökboyalarla 100 metre uzunluğunda Şile Bezi, sahilde tüm davetlilerin katılımıyla denizde yıkandı.
İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) destek sağladığı, Şile Belediyesi tarafından projelendirilen, Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi ve Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi işbirliği ile bu evrensel değerin Dünya çapında tanıtılması için çabalar devam devam ediyor.
34'üncü Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nde gerçekleştirilen ''Ritüelleriyle Şile Bezi'' etkinliğinde Şile Bezi'nin üretim süreci birebir canlandırıldı. Etkinliğe halk, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır katıldı.
Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, etkinlikte şu değerlendirmelerde bulundu:
''Bir hayal kurduk. Bu hayali gerçekleştirmek için de ciddi adımlar attık, projeler ürettik.  Köy atölyelerimizde eğitimler verdik, bez üretimine başladık. Şimdi ürünlerimizi çıkarmak ve ürünlerimizin çok daha büyük projelerin içinde yer alabilmesi adına İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile belediyemiz tarafından projelendirdiğimiz Kolektif Tasarım Merkezi'ni hayata geçirdik. Sırada temelleri geçtiğimiz yıl atılan Şile Bezi Üretim Tesisimiz var. Onun açılışını 2 ay içinde yapacağımızı buradan müjdeliyorum.
İSTKA tarafından desteklenen ve Şile Belediyesi tarafından projelendirilen Kolektif Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde kısa sürede yüzlerce kadının üretim süreçlerine dâhil oldu. Burada kadınlarımıza girişimcilikten, e-ticarete, moda tasarımından, yaratıcılığa, workshoplardan, keçe boyama, baskı tekniklerine kadar birbirinden farklı atölyeler düzenliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın hepsi birbiriyle koordineli projeler. Üretim tesisimizin de hayata geçmesiyle, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, Kolektif Tasarım Merkezi ve üretim tesisimiz, ilçemizde çok önemli bir gücü yeniden hayata geçirmiş olacak.''
 
-Geleneğe saygı, geleceğe umut
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç liderliğinde anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı: Türkiye'nin iki evrensel değeri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü anısına buluşturuldu.
Bu bağlamda 100 metre Şile Bezi, tarihsel kökleri milattan önce 4, 5 binli yıllara kadar uzanan 'kökboya' ile boyandı. Katılımcılar sahil kenarında bir araya gelerek bezin renklerini denizde buluşturdu. Bu anlamlı eylem, sadece geçmişe saygı göstermekle kalmadı, aynı zamanda geleceğe duyulan umudu da temsil etti.
Bu seremoni, geleneksel el sanatlarının modern Dünya'da nasıl yaşayabileceğini ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara nasıl aktarılabileceğini vurguladı. Geçmişin ve geleceğin ritmi, renkleriyle denizde dans ederken, katılımcılar unutulmaz bir ân yaşadı. 
 
-Anadolu'nun Dünya'ya ilham veren renkleri: Kökboya
34'üncü Kültür ve Sanat Festivali'nde ''150 yıllık bir mirasın hikâyesi'' üst başlığı ile kapsamlı bir söyleşi düzenlendi.
Dr. Öğr. Üyesi Nursen Geyik Değerli, Doç. Dr. Duygu Atalay Onur, Dokuma Sanatçısı ve Tasarımcı Fırat Neziroğlu, Hüner Aldemir, Emre Bağlar,  Özlem Şahin ve Ayşe Taşpınar Şile Bezi'nin tarihi geçmişinden modern uygulamalarına, dokuma sanatından markalaşmaya kadar genel şemsiyede konularda bilgiler paylaştı.
SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç de ''Anadolu'nun Dünya'ya ilham veren renkleri: Kökboya'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
 
 
Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-08

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-19-1

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-19-2

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-19

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-20-1

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-20-2

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-20-3

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-20

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-21

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22-1

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22-2

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22-3

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22-4

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22-5

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-22

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-05

Whats-App-Image-2023-08-17-at-02-12-06
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tarım ve Kırsal Kalkınma: IPARD Programı Başvuruları Başladı
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı
Öğrencilere Artık Bu Konuda Af yok!
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Koşusu İçin Geri Sayım Başladı!
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma
Araç Sahipleri Dikkat: Yeni Bir Benzin Zammı Daha Geliyor
Kiraya Zam Yaparken Dikkat: Yeni Cezai Düzenlemeler ve Arabulucu Uygulaması
Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı
Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış
Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!
Isparta Halk Otobüsü Fiyatları Zamlandı
Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!
Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak!
Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Isparta İl Emniyet Müdürü Görevine Başladı
Isparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı Müdehale
Isparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü
Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor
Vergi Reformu Yolda: Ekonomi Yönetimi İlk Detayları Açıkladı
Isparta'da 4 Kişi Silahla Öldürülmüş Bulundu
Eğirdir Gölü için Uyarı: Bir Damla Su Almayın!
Motorin Fiyatlarına Yeni Zam: Pompalara Yansıyor!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-telefon-aksesuar-kilifi

isparta-perde-tasarim-imalati

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-gul-ve-lavanta-urunleri

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-balik-balikci-siparis-telefon

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA motosiklet

ISPARTA egzoz tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 4 Kişi Silahla Öldürülmüş BulunduIsparta'da 4 Kişi Silahla Öldürülmüş Bulundu10 Ağustos 2023
Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!Isparta'da Yeni Bir Deprem Daha!12 Ağustos 2023
Isparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını KaybettiIsparta'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti11 Ağustos 2023
Isparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek ÖldüIsparta 1 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Öldü11 Ağustos 2023
Isparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı MüdehaleIsparta'da Yanlış Otobüse Binen Çocuğa Şoförden Hızlı Müdehale11 Ağustos 2023
Isparta Halk Otobüsü Fiyatları ZamlandıIsparta Halk Otobüsü Fiyatları Zamlandı12 Ağustos 2023
Isparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 YaralıIsparta'da Minibüs ile Patpat Çarpıştı: 1 Ölü, 15 Yaralı12 Ağustos 2023
Isparta İl Emniyet Müdürü Görevine BaşladıIsparta İl Emniyet Müdürü Görevine Başladı11 Ağustos 2023
Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!Isparta Pazarında Fiyatlar Tepki Çekiyor: Vatandaşlar Ateş Püskürüyor!15 Ağustos 2023
Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak! Sıcak Hava Dalgası Antalya, Burdur ve Isparta'da Etkili Olacak! 11 Ağustos 2023
​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma​Talat Car Detailing: Araçlarınıza Göz Alıcı Görünüm ve Uzun Ömürlü Koruma14 Ağustos 2023
Isparta'da Firari Camiden Hırsızlık YapmışIsparta'da Firari Camiden Hırsızlık Yapmış12 Ağustos 2023
Emeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı DüşüyorEmeklilik Sisteminde Dev Reform: Yaş Sınırı Düşüyor11 Ağustos 2023
Traffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam DeneyimiTraffic Lounge: Isparta'nın Eşsiz Yaşam Deneyimi14 Ağustos 2023
Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!Isparta'daki Araç Sahiplerine Uyarı: Zam Geliyor!12 Ağustos 2023
Çevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu AdresÇevik Gıda: Doğallığın ve Lezzetin Buluştuğu Adres14 Ağustos 2023
Vergi Reformu Yolda: Ekonomi Yönetimi İlk Detayları AçıkladıVergi Reformu Yolda: Ekonomi Yönetimi İlk Detayları Açıkladı11 Ağustos 2023
​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!​Araç Sahipleri Dikkat: Akaryakıta Yeni Zam Geldi!15 Ağustos 2023
Cumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldıCumhuriyetin 100'üncü yıl anısına 100 metre Şile Bezi'ne''kökboyama'' yapıldı17 Ağustos 2023
Isparta'da Haziran Böceği İle MücadeleIsparta'da Haziran Böceği İle Mücadele11 Ağustos 2023