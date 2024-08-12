Tüp Fiyatlarına Yine Zam: Sekiz Ayda Altı Kez Artış

Enflasyonun etkisiyle art arda zam gelen ürünler arasında tüp gaz da yer aldı. Son sekiz ay içinde altı kez zamlanan tüp fiyatları, 2024 yılı Ağustos ayında yeni bir artış daha gördü. Aygaz, İpragaz ve Milangaz gibi büyük firmalar tarafından yapılan bu son zamla birlikte, özellikle 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatı bazı şehirlerde 800 TL’ye kadar çıktı.

Tüp fiyatlarındaki bu sürekli artış, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerle doğrudan bağlantılı. Piknik tüplerinden sanayi tüplerine kadar tüm kategorilerde fiyatlar yükselirken, vatandaşlar giderek artan bu maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor.

Güncel fiyatlar ise şu şekilde belirlendi:

Aygaz : 12 kg mutfak tüpü 766 TL, 45 kg sanayi tüpü 2867 TL

: 12 kg mutfak tüpü 766 TL, 45 kg sanayi tüpü 2867 TL İpragaz : 12 kg ev tüpü 739 TL, 45 kg sanayi tüpü 2770,50 TL

: 12 kg ev tüpü 739 TL, 45 kg sanayi tüpü 2770,50 TL Milangaz: 12 kg ev tüpü 751 TL, 45 kg sanayi tüpü 2823 TL

Bu artışlar, tüketiciler üzerinde ciddi bir yük oluştururken, önümüzdeki aylarda da fiyat artışlarının devam edebileceği öngörülüyor.