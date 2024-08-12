Emeklilere Özel İndirimler: 81 İlde Uygulama Başladı

Emeklilere yönelik ekonomik destekler artmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı kapsamında emekli maaşlarını 12 bin 500 TL’ye yükseltmesinin ardından, yeni indirim ve avantajlar sunarak emeklilerin yanında olmaya devam ediyor.

SGK, ülke genelinde 81 ilde emeklilere özel indirim anlaşmaları yaparak, giyim, sağlık ve market alışverişlerinde önemli avantajlar sağladı. 5.500'ün üzerinde yerel firma ile yapılan anlaşmalar kapsamında emekliler, birçok sektörde indirimlerden faydalanabilecek.

PTTCELL, emeklilere özel "Emekli Paketi" sunarken, PTT Kargo’da yüzde 20 indirim uygulamaya başladı. Ayrıca, PTT’nin lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim, şehirlerarası seyahatlerde ise yüzde 15 indirim fırsatı sunuluyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, emeklilere bir ay boyunca ücretsiz konaklama hakkı tanırken, kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanacak. TCDD ana hat trenlerinde ise yüzde 10 indirim fırsatı bulunuyor.

Emeklilere yönelik kredi kartı uygulaması da devreye girdi. 16 bankayla yapılan iş birliği protokolleri sayesinde, emekliler giyim, sağlık ve market alışverişlerinde özel indirimlerden yararlanabilecek.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, "Emekli Danışmanı Uygulaması" ile emeklilere özel danışmanlık hizmeti sunarak, öncelikli hizmet sağlıyor.