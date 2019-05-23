Serada 480 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Mersin'de serada yetiştirilen kenevirle ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı

Mersin'de serada ele geçirilen 480 kök Hint keneviriyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, tarım alanlarının yoğun olduğu merkez Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'nde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mahalledeki tarım alanlarını tek tek gezen ekipler, bir serada 480 kök Hint keneviri ele geçirdi. Konuyla ilgili şüpheli A.S. gözaltına alındı.

Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



MERSİN (AA) -

