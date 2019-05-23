Adana'da güvenlik kamerasına da yansıyan, içinde 30 bin liranın olduğu çelik kasanın çalınmasıyla ilgili yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandıCelal Ö, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki tatlı imalathanesine sabah geldiğinde 30 bin liranın içinde bulunduğu çelik kasanın yerinde olmadığını fark etti.Celal Ö'nün durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek incelemede bulundu.Güvenlik kamerası görüntüsünden iki kişi oldukları belirlenen zanlıların isimlerinin Mehmet Şerif C. (21) ve Mahsur K. (30) olduğu tespit edildi.Şüphelilerin çelik kasayı iş yerinden sürükleyerek çıkarması ve elektrikli bisikletin sepetine taşımasının kameralarca kaydedildiği belirleyen polis, iki zanlıyı evlerine düzenlediği baskınla yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin, çelik kasayı taşıdıkları elektrikli bisikletin yolda şarjının bitmesi üzerine tanıdıkları taksici H.A.K'yi (24) çağırıp onunla yola devam etikleri ve kasayı arkadaşları M.K'nin (19) evinde açıp içindeki parayı paylaştıkları öne sürüldü.Bunun üzerine polis kasadaki paradan pay aldığı ileri sürülen M.K. ve taksici H.A.K'yi de gözaltına aldı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Şerif C. ve Mahsur K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADANA (AA) -