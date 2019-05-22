Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan erkenci böğürtlende hasat başladı. Bu sezon yüksek rekolte ve yoğun talep böğürtlen üreticisini sevindirdi.Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, hububat ürünü ekiminin yoğun olarak yapıldığı yörede, hububata alternatif olarak üreticiye sunulan erkenci böğürtlende hasada başlandığını söyledi.Meyveciliğin hububata oranla zahmeti az ama getirisi yüksek bir sektör olduğunu ifade eden İspir, "Buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerine alternatif olarak ekimi yapılan ve hasadına başlanılan böğürtlen, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Erkenci böğürtlende hasat zamanı geldi. Meyveciliğe yönelen çiftçilerimiz, yılda bir ay süreyle hasadı yapıyor. Erkenci böğürtlen hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor." diye konuştu.Kümbet köyünde 7 yıldır böğürtlen üretimi yapan İsmet Soytorun da, bu yıl hasadın hem verim hem de fiyat olarak kendilerini memnun ettiğini söyledi.Böğürtlenin kilogramının 10 ile 12 liradan satıldığını dile getiren Soytorun, "Geçen yıl ekimini yaptığım 8 dekarlık erkenci böğürtlenin ilk hasadında dekara 1 tonun üzerinde verim aldık. Ortalama bir ay hasadını yapıyoruz. Genellikle sofralık olarak satışı yaptığımız ürünümüze çevre şehirlerdeki pastane, dondurma ve gıda sanayi esnaflarından yoğun talep var. Zamanında hasadını yaptığımız organik böğürtlenin fiyatından ve kalitesinden çok memnunuz." dedi.OSMANİYE (AA) -