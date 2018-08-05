Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Halk Plajı'nda vatandaşların denize girdiği yerde denize dökülen atık sular etrafa koku ve mikrop saçıyor.Manavgat halkının denize girebildiği ender yerlerden olan Çolaklı Halk Plajı’nda 1 yılı aşkın süredir açıktan akarak denize dökülen atık sular, gerek çevreye saçtığı pis koku, gerekse görüntüsüyle tatilcileri rahatsız ediyor. Halk plajının yanı sıra bölgedeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapan turistlerin de denize girdiği bölgeden akan atık sular, sahilde çirkin görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Denize döküldüğü yerde adeta bataklık oluşturan atık sular, hhstalığa davetiye çıkarıyor.İHA