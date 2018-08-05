- Manavgat'ta denize dökülen atık sular tatilcileri rahatsız ediyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çolaklı Halk Plajı'nda vatandaşların denize girdiği yerde denize dökülen atık sular etrafa koku ve mikrop saçıyor.
Manavgat halkının denize girebildiği ender yerlerden olan Çolaklı Halk Plajı’nda 1 yılı aşkın süredir açıktan akarak denize dökülen atık sular, gerek çevreye saçtığı pis koku, gerekse görüntüsüyle tatilcileri rahatsız ediyor. Halk plajının yanı sıra bölgedeki 5 yıldızlı otellerde tatil yapan turistlerin de denize girdiği bölgeden akan atık sular, sahilde çirkin görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Denize döküldüğü yerde adeta bataklık oluşturan atık sular, hhstalığa davetiye çıkarıyor.
İHA