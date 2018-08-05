- Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ın Yeşildere Mahallesi’nde 25 yıldır devam eden 190 bin metrekare alanı kapsayan imar çalışmalarında parselasyon dosyasının askı sürecinin tamamlandığına ilişkin müjdesi mahallede sevinçle karşılandı. İmar problemi yüzenden Antalya’da yoksunluğu ve yoksulluğu birlikte yaşayan mahallede, Muhtar Kemal Genbeş, “Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ediyorum. En büyük kurtuluş Artık kötü günler geride kaldı. Biz artık iyiye doğru zirve yapıyoruz. Yeşildere, Antalya’nın en iyi mahallesi olmaya adaydır” dedi.Yeşildere Muhtarı Genbeş, mahallesindeki değişimin Başkan Uysal’ın daha ilk görev yılında başladığını söyledi. Bölgede 18 uygulamasından gelen sıkıntıların çözümü için Ümit Uysal’ın büyük emek verdiğini aktaran Genbeş, “Sıkıntı olan yerlerde, Allah razı olsun Başkanımızdan, sorunların giderilmesini sağladı. Önümüzde ki günlerde artık planlar tapuya gidecek. Tapudan sonra buralara inşaat ruhsatı verilecek. Burada sosyal alanlar meydana çıkacak. Okulumuz, camimiz, karakolumuz, sağlık ocağı gelecek. Mahallenin çehresi değişecek. Yeşildere’nin Antalya’nın en güzide mahallelerinden olacağına eminim” şeklinde konuştu.Genbeş, Muratpaşa Belediyesi’nin imarı tamamlanmış alanlarda açtığı yollarından bölgedeki suç oranın geriletilmesinde etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti:“Suç örgütleri, uyuşturucu baronları bu mahallenin eğitimsizliğinden, bakımsızlığından faydalanıyorlardı. Biz, belediyemiz ile beraber çok üzerine gittik. En büyük kurtuluş parselasyon çalışmasının ardından inşaat ruhsatlarının verilmesi olacak. Bütün herkese, özellikle Başkanımız Ümit Uysal’a teşekkür ediyorum. . Burası Antalya’nın en köklü mahallesiyken en geri kalmış mahallesi haline getirildi. Ama artık kötü günler geride kaldı. Biz artık iyiye doğru zirve yapıyoruz. Yeşildere, Antalya’nın en iyi mahallesi olmaya adaydır.”Zeytinköy Anadolu Alevi Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği Başkanı Yılmaz Çarıklıoğlu, imar düzenlemesinin mahalledeki çarpık yapılaşma tamamen sona erdireceğini belirterek “Yeni bir çehre, yeni bir yüz halkımız için çok faydalı olacak. En azından buradaki insanlar da ferah bir düzeye kavuşacak. Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum. Artık Zeytinköy imajı değiştirecek. Burada ki gecekondu hayatından kurtulup cadde ve sokaklarıyla mahallemiz Antalya’nın güzide bir parçası olacak” diye konuştu.İHA