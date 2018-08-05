- Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkânı sağlayan e-devlet kapısındaki uygulamalarını arttırdı. e-Devlet kapsamında yedi yeni uygulamayı hayata geçirdi.Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmetleri de e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, 35 milyondan fazla kullanıcının yararlandığı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı’na yedi yeni hizmetini daha ekledi. Bilgi İşlem Dairesi tarafından entegrasyonu sağlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Büyükşehir Belediyesi e-Devlet hizmetleri ile bilişim alanında yeniliklerini sürdürmeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi üzerinden sunduğu e- belediyecilik işlemleri e-Devlet üzerinden de hizmet veriyor. Resmi web sitesi www.antalya.bel.tr üzerinden elektronik belediyecilik hizmeti veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetleri tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan güvenli ve etkin bir şekilde erişimi sağlayan e-Devlet üzerinden de sunuyor. Daha önce iki alanda verilen hizmet sayısı yediye çıktı.Nöbetçi Eczane, Vefat Bilgisi Sorgulama, Beyan Bilgileri Sorgulama, Bilgi Edinme Başvurma ve Sorgulama, Sicil Bilgileri Sorgulama, Tahakkuk Bilgileri Sorgulama, Tahsilat Bilgileri Sorgulama hizmetleri e-Devlet Kapısı üzerinden de sunuluyor.Uygulamaya www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle giriş yapan vatandaşlar belediyeye gelmeden bir çok işlemi yapabiliyor. e-Devlet sistemde belediyeler listesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi seçilerek sisteme giriş yapılabildiği gibi antalya.bel.tr adresinden de bu sayfaya ulaşılabiliyor.İHA