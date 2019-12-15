Kahramanmaraş'ın Yıldızları Eğirdir'e Hayran Kaldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ANALİG Projesi kapsamında ilimizde bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Anadolu Yıldızları kız ve erkek voleybol takımları Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün misafiriydi.Kahramanmaraş Yıldızları Kız ve Erkek Voleybol Takımı antrenörleri Duygu ATMALI ve Abdurrahim SAKLAYICI ve sporcular Eğirdir Belediyemiz Basın ve Halkla İlişkiler Personelleri nezaretinde Dündarbey Medresesi, Yeşilada ve Liman başta olmak üzere bir çok güzelliğini gezerek rehber eşliğinde bilgiler edindiler. Eğirdir'e hayran kalan Kahramanmaraş Yıldızlarına Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Eğirdir Elması ikram etti. Kahramanmaraşlı Sporcu ve Teknik heyet Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür ettiler.