İl Millî Eğitim Müdürü Ömer YILMAZ Göreve Başladı

TEMA Vakfı Isparta Temsilcileri İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ'ı Ziyaret Etti.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürü iken Bakanlığımız kararnamesi ile Isparta İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Ömer YILMAZ 12.12.2019 Perşembe günü görevine başladı.Isparta Tema Vakfı il temsilcisi Aysel İNCE, Prof.Dr. Osman Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin MERTOL, SDÜ Genç Tema Topluluğu başkanları ile İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgilendirdiler.