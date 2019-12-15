Isparta Müftülüğü açıkladı: Baba çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra...

Isparta Müftülüğü açıkladı: Baba çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra...
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
BİR SORU BİR CEVAP
Baba çocuklarının bir kısmını evlendirdikten sonra vefat eder de bekâr kalan çocukları, mirastaki hisselerine ek olarak terekeden evlenme masraflarını karşılama hakkına sahip olurlar mı?
İslam âlimleri babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefî ve Şâfiî âlimleri babanın, çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken, Hanbelî âlimleri: “Çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır.” demişlerdir. (Mâverdi, el-Hâvî, IX, 183-184; İbn Kudâme, Muğnî, X1, 380)

Bununla birlikte maddi imkânı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkânı bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur. Nitekim Hz. Peygamber’den (s.a.s.) rivayet edilen bir hadiste: “Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi." (Suyütî, el-Câmiu’s-sağir, II, 538) buyrulmuştur.
Babanın bıraktığı mirasta kardeşler ortaktır. Bekâr kardeşlerin düğün masraflarının mirastan karşılanması dinen zorunlu değilse de, miras paylaşılmadan önce bekârların evlenme masraflarının ayrılması, daha sonra da kalan miktarın miras hukukuna göre taksimi, ahlaken daha uygundur.

AYET
“Kadınlarla iyi geçinin”. (Nisa:19)
HADİS
İbn Abbâs’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız, ailesine hayırlı davranandır. Ben de sizin aranızda ailesine karşı en hayırlı davrananım.” (İbn Mâce, Nikâh, 50)

DUA
“Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi Sen de onlara merhamet göster.” (Isrâ, 17/24)
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA 32 SPOR YÜKSELİYOR!
Isparta'da ​Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanı
TÜRKÜ MEMLEKETİ ISPARTA'DAN YENİ BİR TÜRKÜ DAHA...
TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ
''Biz Anadoluyuz'' Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da...
ISPARTA SPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MAÇ!
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil
Erken emeklilik için Binlerce kişiye 5 formül
Isparta'da ITKM için önemli gelişme!
Isparta'da Ahmet Tural'dan önemli uyarı...!
TED Isparta Koleji'nden yabancı dil başarısı
Isparta'da Belediyeden spora büyük destek!
Çaltı Sarımsağı Marka Olma Yolunda
Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı
Isparta'da Voleybol Heyecanı Başladı
Güvenli Binada Otur ki Canın Sağ Olsun
Isparta'da silah, kerevit ve uyuşturucu operasyonu
Sağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacak
TAPUDA YENİ DÖNEM...!
Isparta'da Şehir trafiğini rahatlatacak bir yol daha açılıyor
Isparta'da ‘Alzheimer Hastalığında Zihni Dinç Tutma’ konulu konferans
Isparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'de
Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...
Narkotik Eğitim Tırı Isparta’da 2 gün Eğitim Verdi
ANKARA'DA SENİRKENT RÜZGARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Isparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TAPUDA YENİ DÖNEM...!TAPUDA YENİ DÖNEM...!13 Aralık 2019
Yeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacakYeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacak14 Aralık 2019
Sağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacakSağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacak13 Aralık 2019
ISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİMISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ İSİM11 Aralık 2019
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil14 Aralık 2019
EĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOREĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOR10 Aralık 2019
Isparta Elması Hindistan Yolunda...Isparta Elması Hindistan Yolunda...10 Aralık 2019
Isparta’ya Bin 200 Konut yapılacakIsparta’ya Bin 200 Konut yapılacak13 Aralık 2019
Son gün 31 Aralık: Paranız silinebilirSon gün 31 Aralık: Paranız silinebilir09 Aralık 2019
Isparta Belediye Başkanından çocuk hastalara sürpriz ziyaretIsparta Belediye Başkanından çocuk hastalara sürpriz ziyaret10 Aralık 2019
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA'DA KUVVETLİ YAĞIŞMETEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ10 Aralık 2019
Isparta'ya yeni Belediye Binası yapılacakIsparta'ya yeni Belediye Binası yapılacak09 Aralık 2019
Aranan 42 şahıs Isparta'da yakalandı... Uyuşturucu, Hırsızlık...Aranan 42 şahıs Isparta'da yakalandı... Uyuşturucu, Hırsızlık...10 Aralık 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, ÜNSÜT’ü Ziyaret EttiIsparta Valisi Seymenoğlu, ÜNSÜT’ü Ziyaret Etti11 Aralık 2019
Isparta'da Sürekli İşçi Alımı İlanıIsparta'da Sürekli İşçi Alımı İlanı12 Aralık 2019
Isparta'da “Karagöz Ormanda” tiyatro oyunu miniklerin yüzünü güldürdüIsparta'da “Karagöz Ormanda” tiyatro oyunu miniklerin yüzünü güldürdü12 Aralık 2019
İş arayana 1.150 TL yardımİş arayana 1.150 TL yardım09 Aralık 2019
Isparta'da Jandarmadan Uyuşturucu OperasyonuIsparta'da Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu11 Aralık 2019
ISPARTA MHP'DEN BASIN AÇIKLAMASIISPARTA MHP'DEN BASIN AÇIKLAMASI11 Aralık 2019
AFAD Isparta DASK Standı Açtı...AFAD Isparta DASK Standı Açtı...09 Aralık 2019