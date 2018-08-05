“İmkan verilsin Antalya’nın et ihtiyacını karşılarım”

4 bilezikle başladı, Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı

“İmkan verilsin Antalya’nın et ihtiyacını karşılarım”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - 4 bilezikle başladı, Kurban Bayramı öncesi servetine servet kattı   
  - Kocasına destek olmak için 4 bileziğini satarak girdiği hayvancılık işinde 1 milyon TL’lik servete ulaşan kadın, Kurban Bayramı öncesinde sattığı 24 büyükbaş hayvandan 350 bin lira gelir elde etti   
  - Fatma Öncel:   
  - “İmkan verilsin Antalya’nın et ihtiyacını karşılarım”   
 
- Antalya’da eşine destek olmak için 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girerek milyonluk servetin sahibi olan 39 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Öncel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 1 ayda 16 tona yakın hayvan satarak 350 bin lira gelir elde etti. Çiftliğini büyütmek istediğini ifade eden Öncel, imkan verilmesi halinde Antalya’nın et ihtiyacını karşılayacağını söyledi.   
  Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki 3 çocuk sahibi Fatma Öncel, 11 yıl önce eşine destek olmak için hayvancılık işine girmek istedi. Polis memuru olan eşinden olumlu yanıt alan Öncel, düğününden kalan 4 bileziğini dönemin parasıyla 2 bin 500 liraya satıp 2 bin 400 liraya inek, 100 liraya da hayvanını besleyecek yem aldı. İnek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısır harmanıyla ineklerini beslemeye başladı. Daha sonra ineklere bir de tavuk ile keçi de ekleyen azimli kadın, 10 senenin ardından 130 inek, 250 tavuk, 107 keçi ve 3 at sahibi oldu. Daha önce tek başına beslediği hayvanlarının çoğalmasıyla işçi tutan Öncel, 20 dönümlük arazide 1 milyon liralık servetin sahibi oldu. 
 
  “350 bin lira kazandım” 
  Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde satışlarının çok iyi gittiğini ifade eden Öncel, çiftliğindeki dişi hayvanları satmadığını, son bir ayda ise 650 ile 800 kilo arasında değişen 24 tane tosun ve boğa sattığını söyledi. Hayvanlarının arasında en büyük olanının 1 tonluk tosun olduğunu ve onunla birlikte 3 tane daha tosununun kaldığını kaydeden Öncel, “16 tona yakın hayvan sattım, 350 bin lira etti. Küçükbaş hayvanlarım var, onları da katarsak 400 bin lira satış yapmış olacağım” diye konuştu. 
 
  “Antalya’nın et ihtiyacını karşılarım” 
  Gün gittikçe hayvan sayısını arttırdığını anlatan Öncel, “Her sene hayvan sayımı arttırıyorum ama yerim kısıtlı olduğu için işimi büyütemiyorum. Olduğum yer kira. Eğer yerimi büyütürsem Antalya’nın et ihtiyacını karşılayacağıma söz veriyorum.  Şuanda 30, seneye 100, ondan sonra daha çok olacak. Çünkü gün geçtikçe geliştiriyorum” ifadelerini kullandı. 
  Öncel, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Başkanım Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı bir kadına değer verdiğine inanıyorum. Bana bir yer imkanı sağlasın ve ondan sonra beni görsün. Eğer yerim olursa ben bunun 2-3 katını yaparım” dedi. 
   
  "Biz ona artık 'Fatma Ağa' diyoruz" 
  Elde ettiği başarı sonrası çevresindekilerin 'Fatma Ağa' diye seslendiği Öncel'in hayvanlarını çok muazzam şekilde beslendiğini ifade eden Veteriner Hekim İbrahim Çağlar, "Tosunlarını özel tohumlarla besledi. Çok iyi bakmış. Biz artık ona 'Fatma Ağa' diyoruz" dedi. 
 
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İHA
                                         
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