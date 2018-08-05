- Antalya’nın Alanya ilçesinde polis, pansiyon ve günübirlik kiraya verilen evlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uygulandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı iki ekip halinde 14 personel, ilçe genelindeki günübirlik kiraya verilen evlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada günübirlik kiraya verilen 81 adres incelendi. Buralarda konaklayan kişilerin kayıtlarını kontrol eden ekipler, kayıt tutmayan 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uyguladı. Yetkililer , uygulamanın sıklıkla sürdürüleceğini belirtti.İHA