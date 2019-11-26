İSTANBUL - Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1

13. haftanın programı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor