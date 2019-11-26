İSTANBUL - Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.
Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.Sonuçlar
Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1
Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3
İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1
İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0
Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-113. haftanın programı
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü
20.00 Göztepe-Fenerbahçe
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor