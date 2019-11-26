Maçın ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız" - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: - "Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor"

Maçın ardından
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında 90 dakika mücadeleyi bırakmadıklarını belirterek "Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız." dedi.

Stjepan Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının iyi oynadığını söyledi.

İlk yarı önde baskı kurduklarını, pozisyonlara girdiklerini ama golü bulamadıklarını ifade eden Tomas, "Mücadeleyi hiç bırakmadık. 90 dakika boyunca mücadele ettik. Son dakika bile pozisyona girdik ama atamadık. Çalışmaya devam edeceğiz. Antalyaspor'u yukarıya taşıyacağız." dedi.

Tarık Çamdal'ın ilk 11'de başlaması ile ilgili soru üzerine Tomas, Eren Albayrak'ın sakatlanması nedeniyle Tarık Çamdal'a ilk 11'de şans verdiğini kaydetti. Hırvat teknik adam, Tarık Çamdal'ın hafta boyunca antrenmanlarda çok iyi çalıştığını vurgulayarak, "Bana göre Tarık bugün iyi oynadı, kendisinden memnunum." ifadesini kullandı.


- Gaziantep FK cephesi


Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica ise aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Rakiplerinin 12, kendilerinin ise 16 puana yükseldiğini ve aradaki 4 puan farkı koruduklarını dile getiren Rumen teknik adam, "Üç puanla dönebilirdik. Ama olmadı üzgünüm. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ligin yarısına geldik, hiç bir şey bitmedi. Bugün dört oyuncumuz eksikti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir puan bir puandır. Bu ligde puan kazanmak gerçekten çok zor. Önümüzde 5 maçımız daha var. Bunlarda 5-6 puan alabiliriz. Bu 5 maçın ardından 21 puanlık hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sumudica, Yukatel Denizlispor maçını kazanmak için her şeyi yapacaklarının altını çizerek, "Kazanırsak 19 puan yapacağız ve ondan sonrası kolay olacak." şeklinde görüş belirtti.


- Penaltı itirazı


Karşılaşmanın ilk yarısında bir pozisyonlarının penaltı olduğunu ancak verilmediğinin savunan Sumudica, şunları kaydetti:

"Video Yardımcı Hakem'de (VAR) arıza mı var bilmiyorum, neden kullanmıyorlar. Hüseyin Göçek Türkiye'nin en iyi hakemlerinden birisi. VAR'daki hakemler neden çağırmadı anlayamadım. Eğer bir büyük takıma karşı yapılmış olsa penaltı verilmeyecek miydi? Hem penaltı hem de kırmızı kart verirlerdi. Gol attıktan sonra rakip de kırmızı kart görünce, 11-10 farklı olurdu. Sadece takımıma saygı duyulmasını istiyorum. Kimseden hediye beklemiyorum. Büyük takımlar gibi her gün çalışıyoruz. Sadece emeğimize saygı."

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