



İSTANBUL - Süper Lig'in 12. haftası, yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış müsabakasında Antalyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, puanını 24'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Demir Grup Sivasspor'u 22'şer puanı bulunan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir takip etti.





- Sonuçlar





Süper Lig'de 12. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 0-1

Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: 2-0

MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-3

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 0-1

İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-4

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 1-2

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 0-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: 0-0

Antalyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü: 1-1





- Puan durumu





Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper LigTakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DEMİR GRUP SİVASSPOR12 7 3 2 24 12 12 24 2. TRABZONSPOR12 6 4 2 23 13 10 22 3. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR12 6 4 2 19 13 6 22 4. FENERBAHÇE12 6 3 3 21 12 9 21 5. BEŞİKTAŞ12 6 3 3 15 13 2 21 6. BTCTURK YENİ MALATYASPOR12 5 4 3 25 13 12 19 7. AYTEMİZ ALANYASPOR12 5 4 3 19 13 6 19 8. GALATASARAY12 5 4 3 13 10 3 19 9. GÖZTEPE12 4 4 4 11 12 -1 16 10. GAZİANTEP FK12 4 4 4 17 22 -5 16 11. YUKATEL DENİZLİSPOR12 4 2 6 11 13 -2 14 12. ÇAYKUR RİZESPOR12 4 2 6 11 20 -9 14 13. GENÇLERBİRLİĞİ12 3 4 5 17 17 0 13 14. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR12 3 4 5 12 17 -5 13 15. KASIMPAŞA12 3 3 6 17 20 -3 12 16. ANTALYASPOR12 3 3 6 12 21 -9 12 17. MKE ANKARAGÜCÜ12 2 3 7 8 20 -12 9 18. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR12 1 4 7 11 25 -14 7





- 13. haftanın programı





Süper Lig'de 13. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor

30 Kasım Cumartesi:

15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü

20.00 Göztepe-Fenerbahçe

1 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Yukatel Denizlispor

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor