Bugün, 03.01.2018 17:04
Isparta
8 °C
Sağanak Yağışlı
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
116218
%-1.11
USD
3,7660
%-0.02
EURO
4,5286
%-0.21
Altın
159,249
%-0.15
ISPARTA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
AFYON
KONYA
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
Zam sonrası hangi memur ne kadar maaş alacak?
ISPARTA
Tarih:
03.01.2018 11:51
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
Memur ve memur emeklilerinin yeni yılda alacağı enflasyon farkı zammı ile işçi emeklilerinin alacağı zam, Aralık enflasyonunun açıklanması ile belli oldu. 2018 emekli ve memur zammı ne kadar?
İŞTE 2018 ÜNVANLARA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR
Türkiye Haberleri
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Enflasyon rakamları açıklandı
Sonraki Haber »
Isparta'da Yılın İlk Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TÜMÜ
FOTO GALERİ
Doğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
ÇOK OKUNANLAR
EPDK'dan flaş karar! Artık serbest oldu
30 Aralık 2017
Isparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçeden
29 Aralık 2017
Ekmekte yeni dönem başladı!
01 Ocak 2018
Kadroya geçen taşeron işçinin ücreti belli oldıu
02 Ocak 2018
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI
30 Aralık 2017
ISPARTA'DA YENİ YIL PASTALARI HAZIR!
28 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! İŞTE ZAMLI FİYATLAR
29 Aralık 2017
ISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDU
28 Aralık 2017
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI HABERLERİ
27 Aralık 2017
2018'de kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı liste
28 Aralık 2017
Vatandaşa uyarı! Sigorta o kazayı ödemiyor
02 Ocak 2018
ISPARTA'DA NOSTALJİ YAŞAMAYI SEVENLERE MÜJDE!
28 Aralık 2017
Kamuda bir ilk... Karne geliyor
28 Aralık 2017
Sonunda... O ücret artık alınmayacak!
29 Aralık 2017
ISPARTA'DA OLUŞAN GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBETTİ
01 Ocak 2018
Otomobil alacaklar dikkat! Son 4 gününüz kaldı
28 Aralık 2017
Yeni KHK geliyor!
29 Aralık 2017
Isparta'da Trafik Kazası! OtomobilTakla Attı
29 Aralık 2017
Dar gelirliyi ev sahibi yapacak sistem geliyor
31 Aralık 2017
İş dünyası için yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
28 Aralık 2017
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2018 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
Isparta'nın en büyük yerel online haber sitesi, Isparta haberlerini en hızlı bir şekilde sadece ISPARTA HABER'de bulabilirsiniz.
Tüm hakları saklıdır.
FemaBilişim
/
Haber Scripti
ISPARTA HABER
ISPARTA HABER PORTALI
Isparta Haberleri
Isparta Haber
Isparta Haber
süperhaber
Isparta Haber Siteleri
ISPARTA OTO EKSPERTİZ
isparta oto eskpertiz
Isparta Hava Durumu
Güncel Isparta Haberleri
Isparta Online Haber Sitesi
Şarkikaraağaç Haberleri
Eğirdir Haber
Yalvaç Haberleri
süper haber
süper haber
ISPARTA HABER
Isparta Haberleri
Akdeniz Haberleri
Isparta Haber
Süper Haber
süper haber gazetesi
Isparta Haber
ısparta haberleri son dakika
Isparta trafik kazası
Isparta son dakika Haberleri
ısparta haberleri canlı
ısparta canlı haber
super news
Türkiye haber
Isparta Son Dakika
Isparta yerel haber sitesi
ısparta son dakika haberleri