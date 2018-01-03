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Isparta'da Yılın İlk Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Isparta'da Yılın İlk Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2018 16:04
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böcüzade
Isparta'da Yılın İlk Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Isparta’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda 6 kişiden 2’si ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticaretini engellemek ve uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla çalışan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün 2018 yılının ilk operasyonunu gerçekleştirdi.

Alınan istihbarat doğrultusunda, Yedişehitler Mahallesi'nde bir ikamete baskın yapan emniyet güçleri, evde bulunan 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Araştırmalar sonucunda, yakalanan şahıslardan M.A.İ. ve N.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildi. İkamette yapılan aramalarda ayrıca 8.55 gram eroin ile uyuşturucu kullanımına yarayan malzemeler ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan M.A.İ. ve N.T.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Isparta Haberleri
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