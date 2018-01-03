Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Aralık ayı enflasyonu yüzde 0.69 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 11.92 olarak gerçekleşti.

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Memur ve emeklisi için enflasyon farkı, Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zam rakamları belli olmuş oldu.

YÜZDE 1,66 FARK ALACAKLAR



Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak.

Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.66 olacak.

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, ancak önceki 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

İŞÇİ EMEKLİLERİNİN ZAMMI NE OLACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak.