YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN

Isparta'da 60 yıldır hizmet veren Önder Şekerleme AVM'de yıl sonu indirimi başladı.
İndirim kampanyası Önder Şekerleme AVM Şubelerinin tamamında geçerli...
Gıda ürünlerinden,temizlik ürünlerine,Bakliyet çeşitlerine varıncaya kadar indirim fırsatını sakın kaçırmayın
İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBELERİ
MERKEZ: FEVZİ PAŞA İLKOGRETİM OKULU ARKASI NO:4
ŞUBE 1 : KARAAĞAÇ MAHALLESİ 115. CADDE MEYDANLIK CAMİ ÜSTÜ
ŞUBE 2 : GAZİKEMAL MAHALLESİ KESİKBAŞ CAMİ CİVARI NO: 57 ISPARTA
Tel :0 246 218 35 08 - 0 544 474 00 00
İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDEN BAZILARI...