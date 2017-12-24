ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

ISPARTA MUHTEŞEM KONFERANS YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ISPARTA MUHTEŞEM KONFERANS YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
ISPARTA
G.Tarihi: 22.12.2017 12:48
0
böcüzade
SDÜ Eğitim Fakültesi'nin düzenlemiş olduğu "21. Yüzyıl Becerileri ve 21.Yüzyıl Öğretmeninden Beklentiler" Konferansı yoğun ilgi gördü
.Bir saat olarak düşünülen konferans tam 3 saat sürdü. Genç öğretmen adayları ise konferansı pür-dikkat dinledi.
 

“21. Yüzyıl Becerileri ve 21. Yüzyıl Öğretmenlerinden Beklentiler"

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyıl Becerileri ve 21. Yüzyıl Öğretmenlerinden Beklentiler” konulu konferans, Eğitim Fakültesi Hafız İbrahim Demiralay Amfisi’nde gerçekleştirildi.

21. Yüzyılda fark yaratacak olan eğitim ve öğretim ortamlarında, öğretmenlerin belli bir misyona sahip olması gerekliliği üzerine düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yalçın, ilki gerçekleştirilen böylesi değerli bir organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğretmenlerin gösterdiği performansın, ülkelerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Yalçın, 21. Yüzyılda öğretmen olmayı, “Genel Yeterlilikler”, “Eğitim Programı”, “21.YY Öğretmen Becerileri”  ve “Öğretmen 2.0’da Ne Demek?” başlıkları altında değerlendirdi.

Geleceğimizi yetiştiren mesleğin hassasiyetine değinen Yalçın, “Mesleğimiz çok değerli ve önemli bir meslek. Biz çocuklarımızı bilgi ile donatacağız, önceliğimiz onları en iyi şekilde eğitmek. Yoksa o bilgi bize silah olarak dahi dönebilir.” dedi.

Yalçın, “21. Yüzyılda mesleki bilgi noktasında; alan bilgisi, alan eğitim bilgisi ve mevzuat bilgisi önemli. Alan bilgisi anlamında kendimizi geliştirmeliyiz. Teknolojiyi kesinlikle derse adapte etmeli ve buna ek olarak mevzuat bilgisine sahip olmalıyız. Hedeflerimiz ise:  Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, öğrenmeyi öğretmek, analitik düşünebilmeyi sağlama, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkartmak, temel beceriler kazandırmak, özgüvenlerini pekiştirmek ve 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmak.” Diye konuştu.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız da konuşmasında, “Mavi Perşembe Buluşmaları” olarak belirledikleri toplantının ilkini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek etkinliğin verimli geçmesini diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ise öğretmenlerin öncelikle belli farkındalıklara sahip olması gerektiğini vurgulayarak “Herkesin, bütün toplumun ilgilendiği bir işe talipsiniz. Bu işin başka bir yönü de var. Herkesin çocuğu kendinin canı ciğeridir, çok değerlidir. Sizden beklenti çok yüksektir. Ama sizin zorlanacağınız konu nedir biliyor musunuz? Beklentinin ne olduğunu anlamak. Aslında eğitim konusuna toplumsal olarak yaklaştığınızda, en büyük sorunun çocuklar olmadığını göreceksiniz. Bizde çok garip bir şekilde politize olmuş bir toplum vardır. Aslında hikaye şöyle başlar. 2 yaşında bir çocuk, gider sehpaya çarpar ve ağlamaya başlar; sonra annesi gider sehpayı döver. Ve sonra bu ülkede 50 yaşında sehpa arayan adamlar olur. Evet, sonuç suçlu bulmak isteyen insanlar topluluğudur.” Diye konuştu.

Çöker, öğretmenlerin nasıl bir kimliğe sahip olması gerektiğini şöyle açıkladı: “Öğretmenler, toplumun akil adamlarıdır. Asgari düzeyin üstünde entelektüel bilginiz olacak. Nazım Hikmet’i tanıyorsanız, Sezai Karakoç’u da tanıyacaksınız. Düşünceniz ne olursa olsun, her açıdan olayları değerlendirebilecek düzeye geleceksiniz. Siz sıradan bir insan olmayacaksınız ki gerçek bir öğretmen olabilesiniz, işte bu noktada olayları geniş çerçeveden değerlendirmeniz lazım. Yeryüzünde yaşayan, çalışan bütün insanların %5’i beyaz yakalı, %30’u bir mesleği olup bundan para kazanan insandır. Yeryüzünde yaşayan gelişmiş ülkelerde de, gelişmemiş ülkelerde de bütün insanlığın %65’i işçidir. Çünkü birileri elbisemizi dikecek, birileri ekmeğimizi pişirecek.  Öğretmen şunu öğretmek zorunda:  Köşedeki fırında ekmek pişiren adam, bu ilin il milli eğitim müdürü kadar, bu üniversitenin dekanı kadar saygın bir adamdır. İşte bunu öğretemediğimiz vakit birçok toplumsal sorunla karşı karşıya kalıyoruz."

İletişimin ne denli önem arz ettiğine de değinen Çöker, “Yeryüzünde bütün meslekler dijitalleşebilir. Yeni robotlar kullanılabilir. Öğretmenlik hariç. Öğretimi yapabiliriz, ama eğitimi yapamayız. Dijital dünya “Nasılsın?” demiyor. Velilere yöneltilen, “Okuldan arandığınız zaman aklınıza ilk ne geliyor?” sorusuna karşılık alınan ilk üç cevap: “Çocuğum kötü bir şey mi yaptı?”, “ Para mı isteyecekler?”, “ Çocuğumun başına bir şey mi geldi?” Arkadaşlar işte bu korkunç bir durum. Her şeyi yapmışız; öğretmen olmuşuz, matematiği öğretmişiz de bir tek çocuk iyi bir şey yapınca, ailesini arayıp da bir teşekkür etmemişiz. Böylesine basit bir şeyi unutmuşuz işte. Ve onca anlattığım şeyin çözümü tam olarak burada.” Dedi.

Çöker, “Lütfen çok kitap okuyun, geniş açılımlı okuyun. Popüler kitaplardan uzak durun. Çok araştırın. Felsefeyi bırakmayın. Duyduğunu, gördüğünüz her şeye inanmayın. Düşünün, sorgulayın.” Sözleri ile konuşmasını tamamladı.



Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, ayakta duran insanlar ve takım elbise

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, kalabalık ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, oturuyor, masa ve iç mekan

Görüntünün olası içeriği: 5 kişi, ayakta duran insanlar
Isparta Haber Ajansı
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017