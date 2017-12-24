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Isparta'da Örnek Proje Sütçüler HES

Isparta'da Örnek Proje Sütçüler HES
ISPARTA
G.Tarihi: 21.12.2017 20:12
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böcüzade
Örnek Proje Sütçüler HES
1992 yılında başlanan Sütçüler Hidroelektrik Santral projesi 1998 yılında tamamlanarak üretime başlamıştır.

18.06.1998 yılında dönemin Başbakanı Tansu Çiller tarafından resmi açılışı yapılarak üretime başlayan santral ülkemiz açısından iki önemli hedef yolunda mihenk taşı olmuştur.
Sütçüler Hidroelektrik Santralinin Türkiye’nin ilk yap-işlet devret modellerinden birisi olması, bu yönüyle o yıllarda rol model olması, örnek bir çalışma olmasıson derece önemliydi. İnanmış Sütçüler halkının bir araya gelerek bu projeyi başarmış olması daha da önemliydi.
Her yönüyle başarılara örnek olan santral bugüne kadar 146.785.760 kilovat saat enerji üreterek halkın kullanımına sunmuş ve milli ekonomiye büyük katkı sağlamıştır.
Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde Değirmendere mevkiinde üretimine devam eden santralin teknik özellikleri;
Kurulu güç; 2.2 megavat
Türbin adedi; 2
Günlük enerji üretim kapasitesi; 53.500 kilovat/saat (11 bin kişinin günlük enerji ihtiyacı)
Suyun debisi; 2.50 metreküp/saniye
Düşü; 110,85 metre
Cebri boru boyu; 525 metre
İstihdam sayısı; 11 kişi

SÜTÇÜLER HES, BİNBİR MEŞAKKATİN ESERİDİR
Sütçüler Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin meşakkatli, hüzünlü ve başarılarla dolu kuruluş hikayesini anlatan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bilgi, 1987 yılında 16 kişi tarafından kurulan Sütçüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin santralin kurulmasında büyük emekleri olduğunu söyledi.
16 kişilik dernek yönetimi içersinde bulunan Ahmet Bey uzun süreçlerden geçen santral hikayesini şöyle anlattı;
“1987 yılında derneği kurmamızdaki amacımız İstanbul, Ankara ve Antalya gibi mega kentlerde yaşayan Sütçülerlileri bir araya getirerek dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamaktı. Bu doğrultuda birlik-beraberlik geceleri düzenlemeye başladık. Yaptığımız çalışmaları daha da etkinleştirmek için dernek olarak 1990 yılında ilk olarak dut ve pekmez festivalini düzenledik. Belediyemizin öncülüğünde 26’cısı bu sene düzenlenen festival bugün bütün Sütçülerlileri bir araya getiren bir görevi yerine getirmektedir. İkinci kuşak ve hatta üçüncü kuşak nesiller bu festival sayesinde bir araya gelerek tanışmakta, kaynaşmaktadır.
80’li yılların sonunda şu an santralin su kaynağını teşkil eden Yeşildere su kaynağında Devlet Su İşleri tarafından periyodik ölçümleri yapılarak yıllarca boşa akan bu suyun değerlendirilmesi fikri ortaya çıkmıştı. Sonunda bizde dernek olarak bu suyun değerlendirilmesi gerektiğine karar verdik.

%50 ÖZSERMAYE, %50 KREDİ ŞEKLİNDE YOLA ÇIKTIK
Rahmetli inşaat mühendisi Halil Yıldız tarafından santral yapılması fikri ortaya çıktı. Sütçüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde bir çalışma başlatıldı ve santral kurmak için üye kayıtlarına başlandı. İstanbul ve Ankara’da semt-semt toplantılar yapılarak santral projesi halka anlatıldı. İlk etapta 332 Sütçülerli üye olarak işe başlandı. %50 öz sermaye, geri kalan %50’side geri ödemeli kredi şeklinde 1992 yılında yola çıktık. Toplanan parayla su kaynağından itibaren bin metrelik beton kanalları inşa ettik. 1.5 metre genişliğinde 2.20 metre yüksekliğinde bin metrelik beton kanal inşa ettik.

İSTEDİĞİNİZ BİR AVUÇ PARA, HEMEN VERİLSİN
Bizim ortaya koyduğumuz %50 sermaye ancak buraya kadar yetti ve geri kalan %50’lik kısmı için devletimize müracaat ettik.Geri ödemeli kredi için ilgili yerlere müracaatımızı yaptık. Ancak devletin bize taahhüt ettiği krediyi bizden kaynaklı olmayan bazı sebeplerden dolayı alamadık. Durum böyle olunca işi siyaseten çözmeye karar verdik ve hemşerimiz merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in yanına heyet olarak gittik. Cumhurbaşkanımız bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladı ve devletin yapamadığını siz halk olarak yapmaya çalışıyorsunuz diyerek bizleri onere etti, güç verdi. Sizin istediğiniz bir avuç para diyerek ilgili kurumlara talimat verdi.

ANKARA KAZAN BİZ KEPÇE GENEL MÜDÜRLÜK ARADIK
 Ancak gel gelelim o yıllardaki bürokratik işlemler, birbirinden kopuk bürokratik yapı nedeniyle kredi için bütün başvurularımıza, gayretlerimize rağmen bir sonuç alamadık. Öyle ki o yıllarda bizim işimizi yap-işlet genel müdürlüğünün çözeceğini söylediler. Ankara kazan, biz kepçe iki gün o genel müdürlüğü aradık. Sonunda öyle bir genel müdürlüğün olmadığını öğrendik. Halimize ağlar mısın, güler misin misali devletten ümidimizi kestik ve başımızın çaresine bakmaya karar verdik. Tabi bu tirajı komik süreçler santralin yapımını uzattı.

720 İNANMIŞ SÜTÇÜLERLİ BAŞARDI
Eksik sermayeyi tamamlamak için hemşerilerimize müracaat ettik. Üye sayısını 720’ye çıkararak biraz kaynak sağladık. O da yeterli olmayınca bendedahil olmak üzere ekonomik durumu iyi olan 25 ortağımız 36 adet gayrimenkulümüzü teminat göstererek özel bir bankadan 2,5 milyon dolar kredi aldık. Bu krediyle en nihayetindetesisi tamamladık. Şu an geriye dönüp baktığımızda iyi ki biz bu işi yaptık diyorum. Bu santral inanmış 720 Sütçülerlilerin eseridir. Her yönüyle devlet ve millet adına faydalı bir eser olmuştur.
Santralin kuruluş aşamasından itibaren Sütçüler Eğitim Kültür Vakfına yaklaşık %4’lük hisseyle ortak ettik ve oradan elde edilen gelir ile Sütçülerli öğrencilere burs sağladık. Ayrıca imkanı kısıtlı olan Sütçülerli hemşerilerimize vakıf kanalıyla sosyal yardımlarda bulunduk.”

Kaynak: Isparta Akdeniz Gazetesi
Isparta Gazete Haberleri
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