​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu

​Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Davraz’da İncelemelerde Bulundu
Davraz Kayak Merkezi’nde bu günlerde hummalı bir çalışma var. Bölgede geçtiğimiz yıl Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle temeli atılan ancak 2019 yılı bahar ayları ile birlikte yükselmeye başlayan spor salonunda çatı kaplama işinde sona yaklaşılırken solonun içinde ise tribünlerin montaj çalışmalarına başlanıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu çalışma gününün tamamını Davraz’a ayırarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi, yüklenici firma ve İl Özel İdaresi teknik personelinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Merkezde çalışmaları hızla devam diğer inşaat ise Davraz Kayak Merkezi’ni ziyaret eden günübirlikçi tatilcilerin kullanabilecekleri tesisler. Vali Seymenoğlu, temeli Haziran ayında atılan 4 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve içinde birçok sosyal tesisin yer alacağı binada süren çalışmaları yerinde inceledi. Tesisin bölümlerini tek tek gezen Vali Seymenoğlu yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Davraz Kayak Merkezinde inşaat çalışmalarından sona yaklaşılan diğer bir tesisi ise 112 istasyonu. 112 ekipleri 2019 – 2020 kış turizmi döneminde aktif olarak bu binada hizmet vermeye başlayacaklar.

Vali Seymenoğlu özellikle kış sezonunda telesiyejde oluşan yoğunluğu azaltacak saatte 1500 kişi taşıma kapasitesine sahip kapalı kabin (bubble) telesiyej sistemi inşaatının bulunduğu alanda da incelemelerde bulundu.

23 km uzunluğunda ve her kategoriden sporcunun kayak yapabildiği Davraz Kayak Merkezi’ndeki pistlere yenileri ekleniyor. Bölgede iş makinaları yeni pist çalışmalarını sürdürüyorlar. Yeni açılan pistler ile kayak parkurlarının uzunluğu 26 kilometreyi bulacak.

Vali Seymenoğlu Davraz Kayak Merkezi’nde yaptığı incelemeler kapsamında Eğirdir Gölü’nün de net bir şekilde görüldüğü zirvenin hemen altındaki Sümbül Tepe’ye çıkarak Davraz Kayak Merkezi’ni kuş bakışı seyretti.

Davraz Kayak Merkezi’nde hızlı bir yapılaşmanın söz konusu olduğunu belirten Vali Ömer Seymenoğlu,  yapımı devam eden tesislerin öncelikle merkeze gelen günübirlikçi kayak sever vatandaşların kullanımı için yapıldığının altını çizdi. Vali Seymenoğlu, “Bu yatırımı yapmadığımız takdirde sezon açıldığında büyük bir sıkıntı yaşamaktayız. Bunun önünde geçmek amacıyla çalışmalarımız hızla devam ediyor. Birçoğumuzun aklına bu doğal ortamda bu yapılara ne ihtiyaç var gibi sorular gelebilir. Ancak yapılan tesislerin tamamı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onaylamış olduğu plan ve proje kapsamında gerçekleşmektedir. Kayak merkezin planlaması daha önceden yapılmıştı. Yaklaşık 4 ay önce temelini attığımız tesisleri sezona yetiştirmek amacıyla var gücümüzle çalışmalarımız devam ediyor. Bunun sıkıntılarını geçtiğimiz yıllarda yaşadık, ziyaretçilerimiz geçtiğimiz yıllarda gerekli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle buradan memnuniyetsizlikle ayrıldılar. Davraz Kayak Merkezi’nde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve İl Özel Özel İdaresi’nin imkânlarını ortaya sokarak ortak bir çalışma içindeyiz.  İl yönetimi olarak mesai mefhumu gözetmeksizin Davraz’da bu denetimleri yapmaya devam ediyoruz. Davraz Kayak Merkezi Isparta’da turizmi 12 aya yaymak için kullanacağımız en büyük değer. Bizden önceki arkadaşlarımızda önemli yatırımlar yapmış. Bizde bunu devam ettirmeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 300 bin kişi Davraz’ı ziyaret etti.    O nedenle biz Davraz Kayak Merkezi’ni çok önemsiyoruz.” dedi. 
 
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