Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ekim ayının ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olması dolayısıyla bir dizi program düzenlendi. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü bastırdığı kartlarla birlikte belediye personeline meme kanserine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven ve müdürlük personeli Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, halkın sağlığını korumak, geliştirmek, daha üst seviyede hizmet sunabilmek adına Sağlık İşleri Müdürlüğü için planlanan yeni yerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Güven, “Sizin emirlerinizle planladığımız hizmet kollarımız oluşacak. Obezite, sağlıklı yaşam merkezi, hareketli yaşam merkezi olacak. Psikolojik ve aile danışma merkezimizi daha aktif hale getirip, hizmet alanlarının çoğaltılması, beslenmeye yönelik hizmetlerimizin geliştirilmesi adına, evde bakım hizmeti konularında çok daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da arttırarak daha profesyonel çalışmayı hedefliyoruz” dedi.İnsanları sağlıkla ilgili daha da bilinçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bir insanın yaşam standardı vardır. Doğar, büyür, kendisinden bir nesil bırakır, yaşlanır ve ölür. Standart budur ama biz bunun arasına bir eser koymak zorundayız. Doğar, büyür, kendisinden bir nesil bırakır, kendisinden bir eser bırakır, yaşlanır ve ölür. Eser dediğimiz bir bina yapmak değil. Bir insana dokunmamız bile bir eserdir. Onun sorununu çözmekte bir eserdir. Amacımız insanlara faydalı olmak. Faydalı olabildiysek, amacımıza ulaşmışız demektir. Hem devletimizin imkânlarını yerinde kullanmışızdır, hem de dinen üzerimizde olan vazifeyi yerine getirmiş olacağız. Bu mantıkla çalışırsak, aldığımız parayı hak ederek, insanlara faydalı olarak bizde insani çalışmalarımızı yerine getirmiş oluruz” dedi.Sağlık konusunun hayatta önemli bir yer tuttuğundan bahseden Başkan Başdeğirmen, gerçekleştirdikleri evdeki bakım hizmetlerinin daha da geliştirileceğini kaydetti. Başdeğirmen, “Vatandaşlarımıza kişisel bakımları için ekip gönderiyoruz, bunlardan memnunlar, güzel geri dönüşler alıyoruz” görüşlerinde bulundu.Yine yeni bir sistem oluşturulduğunu, vatandaşların evlerinden çamaşırlarının alınarak, yıkanması ve ütülenerek teslim edilmesiyle ilgili çalışmalarının bulunduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Öncelikle yıkama ve ütüleme bölümü hazırlıyoruz” ifadelerinde bulundu.Sağlık personelinin evlere girdiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, personelden vatandaşların evlerinde eksik olan malzemelerin de tespit edilmesini istedi. Başdeğirmen, “Gittiğiniz evde sadece kişinin sağlığı ile ilgili değil, evin yaşam şartlarıyla da ilgilenmeniz gerekiyor. Sağlıkla ilgili hizmetin yanında vatandaşın oturacak yeri var mı? Dolabı boş mu, dolu mu? Yemeği var mı? Evin temizliğe ihtiyacı var mı? Eğer temizlik gerekiyorsa biz yaparız, dolabı boşsa doldururuz, oturacak bir kanepesi yoksa kanepe veririz. Vatandaşımızın mutluluğunu arttırır, yaşam şartlarını yükseltiriz. İhtiyacı olan çok vatandaşımız ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Aç, susuz kalabiliyorlar, komşularının verdiği yemekle öğün geçiren vatandaşlarımız var. Belediye olarak insanlarımıza çok daha iyisini yapabilecek güçteyiz, imkanda ve düşüncedeyiz. Girdiğiniz evlerdeki yaşam şartlarını irdeleyin ve bizlere raporlarınızı ulaştırın” dedi.