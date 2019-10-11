Isparta’da oluşabilecek afetlere karşı yerel imkânların değerlendirildiği Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında AFAD Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıya İlgili Bölge Müdürlükleri temsilcileri, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasında afetlere hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını belirten Vali Seymenoğlu, “Bu toplantıyı bir açılış toplantısı gibi kabul etmeniz gerekiyor. Toplantının ardından tüm katılımcılar birimlerinin hazırlıklarını gerek burada gerek alanda uygulamalar yaparak gözden geçirmelidir. Afetlere hazırlık çalışmalarında ve tatbikatlarda kurumlarımız bizlerden talepte bulunsun. Bütün daire müdürlerimiz ve bizler emrinizdeyiz. Böyle yaparsak afet sonrasında başarılı çalışmalar yapabiliriz. Aksi halde her şey kâğıt üstünde kalır. Bu toplantı şu anda yaptığımız en önemli işlerden biri. Çünkü afetler başımıza geldiği zaman önemsiyoruz. Ancak bu toplantılar ve tatbikatlar sayesinde afet bilincini oluşturup hazırlık yapıyoruz. Böyle yaparsak başarılı oluruz.” dedi.Ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ethem Kılıçarslan Isparta Afet Müdahale Planı sunumu gerçekleştirerek 4 afet sınıfında 26 hizmet grubunun ana ortağı kurumlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kılıçarslan sunumunda; olası afet durumlarında Isparta’da 55’i merkezde 44’ü ilçelerde olmak üzere toplam 99 adet toplanma alanı olduğu bilgisini vererek vatandaşların kendilerine en yakın 3 toplanma alanını E-Devlet şifreleriyle görebileceklerini söyledi. E-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar ise ikamet ettikleri yerlere en yakın toplanma alanı sorgulamasını https://turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama üzerinden yapabilmektedir.