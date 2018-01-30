​TÜRK MİLLETİNİN DESTANI ISPARTA’DA OLACAK

Gökçay Kavşağında Etnografya Müzesinin yanına 400 metre uzunluğa sahip Ergenekon Müzesinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Kirazlıdere’ye yapılacak olan Dede Korkut Müzesinde ise ihale aşamasına gelinirken, müzelere konacak objelerin yapımı da sürüyor. Öncelikle Ergenekon’da sergilenecek olan ve ardından Dede Korkut Müzesine aktarılacak olan 12 adet destanın üç boyutlu tablo haline getirilmesi için çalışmalar Ahşap Sanat Merkezinde tüm hızıyla sürüyor. Belediyenin Ahşap Sanat Merkezinde yapımı devam eden Dede Korkut tablolarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, sanat ve ekonominin içerisinde olmak istediklerini belirterek, “Turizmin, kültürün, Türklük tarihinin başkenti Isparta hedefini ele aldık. Türk Milletinin yönü ve Türk Milletinin destanı, kültürü Isparta’da doğacak” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, müzelere konacak olan eserlerin yapımını gerçekleştiren belediyenin Ahşap Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu. Dede Korkut Destanına ait 12 parçadan oluşan projeyi ve hazırlanan objeleri inceleyen Başkan Günaydın, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Ahşap Sanat Merkezimizde Dede Korkut Destanı ahşap çalışmaları yapılıyor. Destan 12 parçadan oluşuyor. 9’a yakının yapımı devam ediyor. Tamamı ahşaptan yapılıyor. Bu arada da projesini uzun süredir devam ettirdiğimiz Kirazlıdere’deki Dede Korkut Müzesi. Bu müzemizin projesi bitti, statik çalışmalarında sona gelindi. Burada büyük bir de restoranımız bulunuyor. Projemiz için bir buçuk yıldır uğraşıyoruz, yine bu tablolarımızla da bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz. Bu müzenin objeleri olacak. Dede Korkut Müzemizin proje çalışmaları yokken buradaki tablo çalışmalarımız çoktan başlamıştı. Müzecilikte önemli bir konu da, objelerin hazırlanması, bulunması derlenmesidir. Bunlar 15-16 sene sürüyor. Biz bunları hızlı bir şekilde 5-6 sene içerisinde oluşturmuş oluyoruz. Önümüzdeki bir ay içerisinde Dede Korkut Müzemizin ihalesini yapacağız. Bu da bizim önemli bir destanımızın müzesi oluyor.Yine ihalesini yapıp inşaatı devam eden Ergenekon Müzemiz var. 400 metre uzunluğundaki bu müzemizin çalışmaları da son sürat devam ediyor. Bu müzemizin içerisine koyacağımız objelerin yapımı da devam ediyor. Yine müzemizin içerisinde 20 adet beyaz mermerden büyük heykeller var. Sanatçılarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Bu da bitince yine aynı müzemizin içerisine yerleştireceğiz ve Isparta tarihinde hem Ergenekon hem Dede Korkut olarak çok derin destanımızı ortaya çıkarmış olacağız. Türklük aleminin de temel mesnet destanı olacak Isparta’da. Bu tasarımlar Isparta’nın kimliğine, kültürüne uyan ama her şeyden önce Türk tarihine uyan bir yapı olacak. Turizmin, kültürün, Türklük tarihinin başkenti Isparta hedefini ele aldık. Bunlar basit bir olay değil. 6 seneden buyana çalıştığımız bir proje. Bunlar 1,5-2 yıl sonra ortaya çıkacak. Kültür başlangıcının önemli bir unsuru haline geliyor. Hem kültür ve destanımızla, hem de Isparta ekonomisi ile ilgileniyoruz. Yakın bir tarihte fabrikalar zinciri kuruyoruz. Büyük kazançlar elde ederek Isparta halkının büyük hizmet ve yatırımlarına sunulacak. Sanat ve ekonominin içerisinde olmak istiyoruz. Isparta belirli bir aşamaya gelmiştir. Isparta’da altyapıyı bitirdik. Bunları bitirdikten sonra bu çalışmalara geçiyoruz. Şehrimize yine büyük kütüphaneler, oditoryumlar, kültür tesisi, opera binası çalışmaları da var. Hepsi sırayla. Büyük bir kent merkezi yapacağız. Bu merkez içerisinde büyük yapılar olacak. Bunlar öz kimlik, gelenek ve tarihimizle ilgili olacak. Bunlarda müzelerle bir ihtişam birlik ve beraberliği içerisine girecek. Teleferik projemizde var. Bunlarla birlikte Isparta turizm, kültür kentinin başkenti olacak.Bunların tamamını kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Kendi atölyemizde tarihimizi kuruyoruz, üretiyoruz, kendi müzelerimize yerleştiriyoruz. Bu olayı sanırım hiçbir belediyede yapmak mümkün olamaz. Isparta Belediyesi bu konuyu ayrı bir noktaya ayrı bir yöne ama o yön Türk Milletinin yönü ve Türk Milletinin destanı, kültürü Isparta’da doğacak. Isparta’ya ait bir proje. Başta Isparta’mız olmak üzere Türkiye’mize şimdiden hayırlı olması dileklerimi iletiyorum”