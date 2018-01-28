ISPARTA DAVRAZSPOR MAÇ SONUCU FOTO HABER

- Isparta Davrazspor ikinci devre kazandı: (2-0)- BAL’da ikinci devrenin 3’ncü karşılaşmasında Isparta Davrazspor, sahasında Bucak Oğuzhanspor’u 2-0 mağlup etti.Türkiye Futbol Federasyonu (TfF) Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) ikinci devrenin 3’üncü karşılaşmasında Isparta Davrazspor, kendi saha ve seyircisi önünde Bucak Belediyesi Oğuzhanspor’u konuk etti.Futbolcu ve hakemlerden ‘Afrin’ mesajıMaç öncesinde futbolcular ve hakemler, Isparta Amatör Futbol Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından hazırlanan Afrin Operasyonu’na destek içeren bir pankartla sahaya çıktı.Isparta ASKF tarafından hazırlanan pankartta, “Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız” mesajı yer aldı. Pankart, futbolseverler tarafından alkışlarla karşılandı.Ev sahibi takım karşılaşmayı Luca ve Zafer'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 kazandı.Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da iyi başlarken, ilk 19 dakika ev sahibi Isparta Davrazspor ve Bucak Belediye Oğuzhanspor kayda değer bir pozisyon yakalayamadı.Dakika19’dan sonra Isparta Davrazspor hızlanmaya başladı.Dakika 20’de, Isparta Davrazspor’un bulduğu pozisyonda Okan Akdeniz’İn kullandığı serbest vuruş değerlendirilemedi.Dakika 22’de, Yeşil – Pembeli Isparta Davraz bir serbest vuruş kazandı. Hüsnü’nün kullandığı pozisyonda topla buluşan Mustafa Kurcan kafa vuruşu yaptı. Top az farkla dışarı gitti.Dakika 24’te, Isparta Davrazsporlu Zafer orta alan yakınlarında topla buluştu, rakip ceza alanı doğru gittiği pozisyonda top rakip savunmadan geçemedi.Dakika 28’de, Isparta Davrazspor korner atışı kazandı. Hüsnü’nün kullandığı korner atışında, Luca vurdu, rakip kaleci gole izin vermedi.Dakika 32’de, Davrazsporlu Okan Akdeniz topla buluştu, rakip ceza alanı önünde girdiği pozisyonu golle sonuçlandıramadı.İlk yarı 0 – 0 sona ererken, iki takımda sahadan gol bulamadan soyunma odalarına döndü.İkinci yarıya hızla başlayan takım ev sahibi Isparta Davrazspor oldu.Yeşil – Pembeli Üzeyir rakip yarı saha içerisinde serbest vuruş kullandı. Dakika 53’te, arka direğe doğru yönelen topu Luca kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Bucak Belediye Oğuzhansporlu kaleci İlhan Can Ünal elinden kaçırınca gol oldu: 1 – 0.Isparta Davrazspor bu golden sonra hareketlenmeye devam etti.Rakibe baskısını artına Isparta Davraz, bir gol daha bulmak adına ataklarını sürdürdü.Dakika 65’te, Yeşil – Pembeli Luca soldan rakip ceza alanına doğru bir ortaladı. Topla buluşan Zafer’in şutu fileleri havalandırınca maçın skorundaki fark 2’ye yükseldi: 2 – 0.Dakika 67’de, rakip ceza alanındaki Isparta Davraz atağında, Üzeyir sağdan orta yaptı. Rakip kale önünde topla buluşan Luca, kafasıyla dokunamayınca mutlak bir gol pozisyonu değerlendirilemedi.Maçın ilerleyen dakikalarında Isparta Davrazspor gol arayışlarını sürdürdü.Dakika 87’de takım arkadaşının verdiği pası, Luca sert şutuyla rakip filelere gönderdi, maçın hakemi ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşma normal sürelerde bu skorla sona ererken, maçın hakemi 4 dakikalık kayıp zamanı işaret etti.Dakika 90+1’de Bucak Oğuzhanspor farkı kapatmak için girdiği pozisyonda, çekilen şut Isparta Davraz kalecisinden döndü, tekrar eden pozisyonda şut bu kez kalecide kaldıKalan dakikalarda başka gol olmayınca, maç bu skorla sona erdi.ISPARTA (İHA)