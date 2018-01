Isparta’da merdiven boşluğundaki musluk hırsızlığı failleri yakalandı



Isparta’da bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan muslukları çaldıkları öne sürülen 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 8 Ocak 2018 tarihinde Aksu Caddesi üzerinde bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katına çıkan O.K. (20) ve S.Y. (24) merdiven boşluğundaki muslukları çalarak kayıplara karıştı. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’nebağlı Hırsızlık Bürosu Ekipleri, yapılan araştırma ve çalışmalar sonucu 19 gün sonra sonuca ulaştı.

Olayın meydana geldiği bina içerisi ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları incelemelerinde O.K. ve S.Y.’yi önceki gün yakalayan ekipler, şüphelileri emniyette gözaltına aldı. Yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamalarında 2 şüphelinin daha önce de benzer konulardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyette gerekli işlemleri tamamlanan O.K. ve S.Y. geçtiğimiz gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



ISPARTA (İHA)