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Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı

Sosyal medyada fenomen olarak kabul edilen kişilerin yaptığı Davraz Kayak Merkezi paylaşımları sosyal medyayı salladı...binlerce kişi beğendi ve geri paylaşımda bulundu...

Sosyal Medya Davraz Kayak Merkezi İle Sallandı
ISPARTA
G.Tarihi: 17.01.2019 23:46
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SOSYAL MEDYADA DAVRAZ KAYAK MERKEZİ TANTIMI 

Isparta Valiliği öncülüğünde ilgili kurum kuruluşların destekleriyle Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), sosyal medya fenomenlerine yönelik yeni bir tanıtım programı gerçekleştirdi. BAKA, Türk Hava Yolları (THY) işbirliğinde Isparta Davraz Kayak Merkezi’nin tanıtımı için binlerce takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri ve ‘blogger’ları Isparta’ya getirdi. Turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşıp tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen tanıtım programına; her birinin binlerce takipçi bulunan ‘bizevdeyokuz’, ‘yoldaolmak’, ‘gezimanya’ ve ‘travelin’man Turkey- onderkoca’ temsilcilerinden oluşan 6 kişilik heyet katıldı. Takipçilerine Davraz’a nasıl gidileceği bilgisini veren konuk heyet üyeleri, paylaşımlarında da; “Davraz’ı görülecekler listesine ekleyin. Zirveden Eğirdir Gölü’nün manzarası eşliğinde yüzüne hafif rüzgar vururken teleferik turu ve kayak yapmak inanılmaz güzel” gibi ifadeler kullandı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Sürdürülebilir turizm yeni tur programlarının oluşturulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde çalışmalarını sürdüren BAKA, Türk Hava Yolları işbirliğindeki Davraz Kayak Merkezi’nin tanıtımı hedefiyle 3 günlük tanıtım turu programı hazırladı. Tanıtım ve bilgilendirme programına ‘bizevdeyokuz’, ‘yoldaolmak’, ‘gezimanya’ ve ‘travelin’man Turkey- onderkoca’ temsilcilerinden oluşan 6 kişi katıldı. Sirene Davraz Otel’in misafirleri olan sosyal medya fenomenleri ve blok yazarları; Davraz Dağı’nın zirvesine çıkıp Eğirdir Gölü manzarasında kayak ve snowboard yapıp görüntüler ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni alan fotoğraflar ve kısa videolarındaki paylaşımlarında fenomenlerin ifadelerinden bazıları ise şöyle:

“Bu gönderiyi mutlaka kayıt edin ve Davraz’ı görülecekler listenize ekleyin. Zirveden Eğirdir Gölü’nün manzarası eşliğinde yüzünüze hafif rüzgar vururken teleferik turu ve kayak yapmak inanılmaz güzel. İstanbul’dan gelecekler tek uçakla ister Antalya ister Isparta’ya ulaşıp karayolu ile rahatlıkla gelebilirler. Yollar genellikle açık ve zahmetsiz.”  “Kayak tatili için sadece Ege Akdeniz bölgesinden değil, İstanbul’dan bile tercih edilen bölge olmuş Davraz Kayak Merkezi. 2344 metre yüksekliğine kadar ulaşan kayak pistleriyle, hiç kayak bilmeseniz de tepede bekleyen muhteşem manzarasıyla ve ulaşımın havalimanından yakın olmasıyla cazip geliyor. Haftasonu kaçamağı isteyenler buyursun...” “Isparta denince akla ilk lavanta ve gül geliyor. Isparta’nın bir güzeli daha var. Davraz Dağı ve Davraz Kayak Merkezi 20 Aralık-10 Mart arası hizmet veriyor.” “Muhteşem bir göl manzarasına karşı kayak yapabileceğiniz bir yer var:
Isparta Davraz!       

İŞTE O PAYLAŞIMLAR
 
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