Uluborlu Belediyesi ve PTT işbirliği ile yapılan kurumsal posta pulu çalışmaları tamamlandı.
Üstünde Uluborlu'ya ait çeşitli tarihi ve kültürel fotoğrafların yeraldığı posta pulları,Uluborlu'nun tanıtımına katkı sağlayacak.
Kurumsal Posta Pullarında;
- Alaaddin Camii
- Uluborlu Kirazı
- Kale Kapısı -Alaaddin Camii
- Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri gibi resimler bulunuyor.
Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi çalışmaların ayrıntılarını şöyle aktardı;
''İlçemiz posta pullarında tanıtılacak..
Uluborlu’muzun çeşitli fotoğraflarının yer aldığı kurumsal posta pulu çalışmamız tamamlanarak tarafımıza teslim edildi. Çalışmada emeği geçen Isparta PTT Baş Müdür Vekili Baki Yılmaz, İşletme Müdürü Adem Okudan, Tanıtım ve Pazarlama Sorumlusu Hüseyin Devecioğlu ve Uluborlu PTT Merkez Müdür Vekili Hülya Sönmez’e teşekkür ederiz. Artık Belediye Başkanlığımızın gönderileri üzerinde Uluborlu fotoğrafları olan bu pullarla alıcılarına ulaştırılacak.''