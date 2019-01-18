Alaaddin Camii

Uluborlu Kirazı

Kale Kapısı -Alaaddin Camii

Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri gibi resimler bulunuyor.

Uluborlu Belediyesi ve PTT işbirliği ile yapılan kurumsal posta pulu çalışmaları tamamlandı.Üstünde Uluborlu'ya ait çeşitli tarihi ve kültürel fotoğrafların yeraldığı posta pulları,Uluborlu'nun tanıtımına katkı sağlayacak.Kurumsal Posta Pullarında;Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi çalışmaların ayrıntılarını şöyle aktardı;